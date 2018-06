Nohy ve tmě: hlavně vidět a být viděn

Na podzim je každý den kratší a kratší a s koncem letního času naběháte většinu kilometrů ve tmě, nebo minimálně v přítmí. Mnozí to řeší dezercí na běžecké pásy do fitek, většina běžců však zůstává venku. Měli by si ovšem uvědomit, proč je důležité vidět a být viděn.



Zvětšit fotografii Pochodeň by byla stylová, vsaďte ale spíš na kvalitní čelovku a oděvy s reflexními plochami. | foto: Profimedia.cz