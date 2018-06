Běh v zimě: využijte nejlepší roční období

Nebudeme vás přemlouvat. Nebudeme vám papouškovat motivační tréninkové poučky o tom, že je dobré vyběhnout i v marastu a plískanici. My totiž z vlastní zkušenosti víme, že běhání v zimě je úplně nejlepší. Tady je souhrn výhod, které přináší do běžcova života.

1. Nepotíte se

Výběh jen v šortkách a podprsence vypadá dobře na fotkách na sociálních sítích, ale pravda je taková, že není nic nepříjemnějšího než běhat v horku. Výkonnost klesá, pot se jen řine a jím se z těla předčasně dostávají pracně nasosané minerály. O vlčích kousnutích způsobených třením zpocené kůže o ještě zpocenější trička a trenýrky ani nemluvě. Běhat něco rychlejšího ve venkovní teplotě vyšší dvaceti stupňů nad nulou hraničí v tropických dnech i večerech s pokusem o sebevraždu.

V zimě tohle jednoduše nemusíte podstupovat.

2. Konečně se dá dýchat!

Každý běžec vám řekne, že komfort pro něco rychlejšího se pohybuje okolo deseti stupňů Celsia, a dokud se vám nosní dírky neslepují k sobě, pořád se běží dobře. Astmatici vám sice navíc odpřisáhnou, že sice v suchém ledovém vzduchu mívají problém, ten je ale vyvážen velice dobrou dýchatelností vlhkého vzduchu pohybujícího se v teplotách okolo nuly. Srovnáme-li to s pravidelným dušením, které je postihuje v letních parnech, je zima ideální měsíc na běhání pro ty, jejichž plicní sklípky trápí astmatická či alergická reakce. Kytičky nekvetou, pyl nelétá, zato vy konečně létáte po trase a dýcháte volně z plných plic. Zimní vzduch navíc magicky voní – hlínou, dřevem, vzdálenými ohníčky a zvláštní čistotou z poletujících sněhových vloček.

3. Nikdo a nic vás nehoní

V létě, na jaře i na podzim se honí časy a pracuje se na rychlosti. Pak přijdou běžecké prázdniny a po nich období pomalého nabírání objemů. Ten čas je magický. Na rozdíl od všech těch letních výběhů kopců, technických rovinek a intervalů, při kterých se pohybujete na hranici kolapsu, nasadíte meditativní tempo a v příjemném souznění s krajinou i svými myšlenkami jen brázdíte svoje oblíbené trasy. Nebo poznáváte nové.

Pole jsou ztuhlá a dají se přeběhnout, trenér ani myslivci vás nehoní a náhodnému kanci bez problémů utečete. Můžete se vydat na průzkumné výpravy prakticky kamkoliv a v klidu si najít trasy pro další sezónu. Pokud se snad stydíte za své šnečí tempo, je zima ideální čas na váš první výběh – nikdo se nad vaší pomalostí nebude pozastavovat. Vy přece jen v nízké tepovce nabíráte objemy.

4. Užijete si legraci vrstvení

Někdy je prima obléci se na běhání jako klaun a ještě pro to mít omluvitelný důvod, jakým je teplota pod bodem mrazu. Ať už půjdete klusat vybaveni vaťákem, který si váš strýc přivezl z montáže do Mongolska v roce 1984, nebo na sebe navrstvíte dvoje běžecké legíny, bláznivě barevné fotbalové kraťasy, zateplovací funkční tričko a dvě bundy, můžete si z gruntu dát fotku na kterýkoliv módní blog a vaše kreace bude seznána jako odvážná a příjemně kreativní. Blbněte, kombinujte a skládejte k sobě věci, které by vám v účelném minimalistickém létě přišly jedním slovem ujeté. V zimě můžete svůj výběr omluvit tím, že jste si vzali všechno teplé, co máte v domě. A v létě u té kombinace, alespoň částečně, zůstat.

5. Budete zdraví a štíhlí

Pokud se vyhnete vytopeným tělocvičnám, kde na sebe cvičenci navzájem kašlou poslední mutaci chřipkového viru, a alespoň jednou týdně si zaběháte na čerstvém zimním vzduchu, vaše otužilost i imunita rapidně vzrostou. Kašlající a chrchlající kolegové v kanceláři či dotírající smrkalové v narvaných prostředcích hromadné dopravy už vám nebudou nebezpeční a průběh nejnovější epidemie rýmičky budete znát jen z doslechu. Pohyb ve studeném prostředí navíc spálí o kus více kalorií než při pokojové teplotě, a tak si po výběhu budete moci bez výčitek dopřát dezert navíc.

6. Čeká vás spousta odměn

Zatímco v létě se můžete po výběhu těšit leda na vychlazené pivo, zima nabízí pravidelnému běžci celou nůši odměn. Sauna, horká vana, svařák, grog, pelešení u zapáleného krbu – to jednotlivě nebo všechno v příjemně navazující posloupnosti můžete svému tělu slíbit, pokud překoná počáteční váhání a přehoupne se přes práh domova. Ten pocit, že jste vyhráli nad leností, je v zimním nečase tak nějak silnější. A saunování po běhu v mrazivém vzduchu chutná ještě o stupeň lépe, než když do prohřívárny přijdete rozhicovaní z šoku ztráty na kreditkách v nákupním centru.

7. Rozdávají se tréninkové žolíky

Občas z nebe opravdu padají omluvenky a tvrzení, že není špatného počasí, jen špatně oblečeného běžce, se ve vánici nebo při náledí ukáže jako neudržitelné. Pak není nic příjemnějšího, než si pro jednou trénink odpustit a za dobré chování přejít rovnou ke kompenzačním aktivitám. Koneckonců – zima je čas nabírání objemů, vrcholy sezóny jsou ještě daleko a trocha shovívavosti je zcela na místě. A pokud by vám náhodou bylo času určeného pro trénink líto, vždycky můžete zapracovat na své kondici při silovém tréninku nebo se v rámci budování vytrvalosti postavit na běžky či skialpy.



Vyběhnout do zimy je jen mentální záležitost týkající se prvního kroku učiněného přes práh. Pak z člověka spadne pocit nemotornosti a nabalenosti, nasaje vzduch vonící prvním sněhem a posledními listy a v duchu si řekne, že se vlastně na příchod jara vůbec netěší.