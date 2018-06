Rady zkušenějších: Mějte běh rádi, on vám to vrátí

Co by měl člověk udělat, než poprvé vyběhne?

Pokud se cítí zdravý, fakt stačí vzít za kliku dveří a vyrazit. Pokud má nějaký zdravotní problém, pak OK, nejdřív doktor a běh až potom. Ale doktor by měl být rozumný, ne takový, co bere automaticky běhání jako pohyb, který škodí zdraví.

Jak začít s během, na co si dát pozor?

Začít rozumně, pomalu, hlídat si objem kilometrů. Navyšovat postupně a pozvolna. Poslouchat svoje tělo. Trénink není dogma, pokud cítím, že se tělo hlásí o pauzu, zařadit ji. Hlavně v začátku je velmi snadné se počáteční euforií tak zrychtovat, že případná vynucená pauza kvůli zranění může být dost dlouhá.



Podle čeho si vybíráte boty?

Podle toho, jak mi sedí. Mám už pár odzkoušených modelů, které používám a průběžně střídám. Běhal jsem hodně v New Balance, teď jsem zase víc začal v Hoka One, které jsou dost tlumené a pro dlouhé ultra na silnici se mi ukázaly jako lepší volba. Ideální bota je pro mě ta, kterou si obuji a hned jsme kámoši. Pokud někde něco tlačí nebo překáží, pak to nemá cenu. Málokdy si to sedne a nemá smysl s tím ztrácet čas. Pro začátečníka bych určitě doporučil speciálku, kde mají běhátko a umožní se v botě proběhnout, případně dokážou poradit co a jak. Takových obchodů moc není, ale najít se dají, pracují tam lidé, kteří sami běhají, a to je pak nejlepší způsob, jak zvolit správně.

Poraďte, co je dobré jíst a co naopak ne?

Radek Brunner věk: 42 bydliště: Praha oddíl: SK Babice běhám od: malička s několika pauzami úspěchy: 5x 1. místo MČR 100 km, 2x 1. místo MČR 24 hodin, 3. místo Spartathlon 2016, 13. místo MS 24 hodin 2017 (1. místo v kategorii 40) osobní rekordy: 10 km 33:12, maraton 2:30:59, 100 km 7:04:25, 24 hodin 251,5 km cíle: aby se ultra běželo na olympijských hrách aspoň jako ukázková disciplína proč běhám: protože to mám rád, až mě to nebude bavit, tak prostě přestanu... ale to se asi nestane

Já v tomhle asi moc radit nemůžu. Já jím všechno, hlavně mám rád sladký. Den bez koláčku je dost smutný. Myslím, že čím víc člověk trénuje, tím automatičtěji upraví svůj jídelníček na to, co mu vyhovuje a sedí. U mě jsou to převážně těstoviny, brambory, zelenina, ovoce. Z masa hlavně kuřecí, ryby a hovězí, vepřové v podstatě nejím. Věci jako knedlíky nebo smažená jídla konzumuji minimálně.

Jsou závody vhodné i pro rekreační běžce? Na co si během prvního závodu dát pozor, na co nezapomenout?

No jasně, že jsou. Závody jsou přeci pro každého, kdo chce běžet společně s ostatními a užít si to. A pokud je na závod dobře připravený, je to docela příjemná zpětná vazba k tréninkovému úsilí. Je to vysvědčení a odměna za odvedenou práci.

Jak nejlépe odbourat únavu?

Cokoliv, co pomáhá, sauna, masáž, roller. Po těžkém tréninku nebo závodě doplnit energii. To někdy trvá den, jindy třeba týden. A hlavně pozitivní myšlení.

Ideální sport, který doplní běžecký trénink?

Nemůžu radit, já jen běhám. Kolo mě moc nebaví, při plavání je mi zima.

Rada na závěr?

Běhání je fajn. Pro někoho je to možná něco jako práce, pro mě bylo vždy zábavou, koníčkem. Spíš pořádným koněm. Pokud to někdo dělá jako povinnost, jen jako prostředek k dosažení nějakého cíle, nebude ho to dlouhodobě bavit. A každý neúspěch ho bude srážet dolů. Pokud to člověk bere jako zábavu, je svět veselejší. A nějaký neúspěch ho nezlomí. Protože je to zábava. Mějte běh rádi - a on vám to vrátí.