Dělejte to, co vás baví, a buďte sami sebou, říká ultramaratonec Tomáš

Co by měl člověk udělat, než poprvé vyběhne?

Nejprve by si měl vůbec říct, zda se mu do toho chce, protože když to bude dělat z donucení a s nechutí, bude lepší sedět doma na zadku. Ale když bude chtít opravdu poprvé vyběhnout, nepotřebuje víceméně vůbec nic. Stačí nějaké základní oblečení, podle počasí, a nějaké boty. Potom si to jen užít.

Jak začít s během, na co si dát pozor?

Pro mě dost těžká otázka. Sám jsem asi nezačal úplně předpisově. Ale když se nad tím zamyslím, začátečník by měl běhat hodně na pocit. Bez bolesti a jen takové vzdálenosti, které úplně v pohodě zvládne. Hlavně se nepřetrénovat a nepřivodit si zbytečné zranění, s čímž už mám také své zkušenosti.

Podle čeho si vybíráte boty?

Žádný speciální klíč nemám. Pro mě je důležité, aby mě perfektně seděly a komfortně se mi v nich běhalo. Nic jiného neřeším.

Poraďte, co je dobré jíst a co naopak ne?

Tomáš Štverák věk: 20 let bydliště: Zubří/Ostrava oddíl: Montura Czech Team běhám od: 13. ledna 2013 jsem běžel svůj první závod (Lysacup) úspěchy: 4. místo celkově na B7, 11. místo celkově Andorra Ultra Trail, 3. místo celkově LH24, 1. místo celkově v CSUT 2016, zaběhnutý silniční maraton za 2:49, s odstupem času si vážím i celkového 233. místa na UTMB osobní rekordy: maraton: 2:49, půlmaraton: 1:23, 10 km: 39 min v rámci maratonu cíle: být zdravý a běhat ještě dlouho a na každém závodě udělat maximum pro co nejlepší výsledek proč běhám: Protože mě to prostě baví a mám rád velké výzvy. Taky bych chtěl jednu nejmenovanou osobu naučit smrkat v terénu bez kapesníku, pokud bude sama chtít. (směje se)

Jsem zastánce toho, že by měl jíst člověk úplně všechno. Samozřejmě, když se jedná o období před závodem nebo o samotný závod, měl by běžec jíst hlavně to, co má na sobě odzkoušené a co mu maximálně vyhovuje. Když se mu běží perfektně po klobáse, ať si ji klidně dává. O stravě sportovce je hodně napsáno, ale podle mého by si na to své měl člověk přijít sám.

Jsou závody vhodné i pro rekreační běžce? Na co si během prvního závodu dát pozor, na co nezapomenout?

Záleží na tom, o jaký typ závodu se jedná. Ale určitě je to i pro rekreačního běžce super zpestření, zkušenost a zážitek. Takže nějaký ten závod doporučuji úplně každému. Na prvním závodu by si člověk měl dát především pozor na rozvržení sil, ať se zbytečně netrápí a neodradí ho to od dalších závodů. A když už se dáme na závod, hlavně nezapomenout čip a startovní číslo. (smích)

Jak nejlépe odbourat únavu?



Celková únava se nejlépe odboura spánkem, o tom není pochyb. Spánek je asi nejlepší a zároveň nejdostupnější formou regenerace. Na únavu svalů doporučuji lehké plavání, kolo, krátký výklus nebo procházku s protažením, to je vlastně aktivní regenerace. Z té pasivní bych vypíchl saunu, vířivku, masáž a kompresní doplňky CEP.

Ideální sport, který doplní běžecký trénink?

Za mě určitě cyklistika, plavání a posilování.

Rada na závěr?

Dělejte to, co vás baví, a nenechte si do toho kecat od ostatních! Buďte sami sebou.