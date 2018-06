Na běžkyni zaútočil vzteklý mýval, musela ho zabít holýma rukama

Souboj na život a na smrt

Bylo příjemné odpoledne, a tak si Rachel Borchová vyrazila zaběhat na svou oblíbenou trailovou trasu do lesů kolem domova v americkém Mainu. Užívala si krásného dne, když se před ní najednou objevil mýval. Cenil zuby a okamžitě začal útočit. Rachel problesklo hlavou, že má nejspíš vzteklinu, odhodila sluchátka i telefon a začala poskakovat a zvedat nohy v divokém tanci, aby zabránila kousnutí. Když se ho snažila chytit rukama, zakousl se jí pevně do palce a škrábal ji na rukou. Snažila se ho setřást, ale marně.

Křičela, brečela a nevěděla, co si počít. Mývalovo sevření nepolevovalo, v tom si všimla nedaleké louže plné vody. Klekla si na kolena a ruku i s mývalovou hlavou ponořila do vody. Jak později vyprávěla, trvalo prý celou věčnost, než mývalovo sevření polevilo a přestal škrábat. Z mrtvého mývala se jí konečně podařilo vyprostit palec a utíkala k domovu. Cestou se pro jistotu ještě jednou ohlédla, zda ji mýval skutečně nepronásleduje.

Z domova zamířila Rachel rovnou do nemocnice. Její otec se vrátil na místo činu a odvezl mrtvého mývala v pytli na test, který potvrdil nákazu vzteklinou. „Pokud by poblíž nebyla louže plná vody, vůbec nevím, co bych dělala. Měla jsem štěstí. Nikdy v životě jsem nezabila zvíře holýma rukama. Jsem vegetariánka. Byla to sebeobrana,“ prohlásila Rachel.

Člověk, nebo kůň?

Tak jako každý rok v červnu konal se i letos ve Walesu netradiční běžecký závod The Man Versus Horse Marathon neboli maraton člověka proti koni. Přestože má závod v názvu „maraton“, trať měří jen asi 38 kilometrů, běží se ale náročným terénem s převýšením přes 1 400 metrů.

Zajímavostí závodu je odměna pro vítěze, jemuž se podaří doběhnout jako první dříve než nejrychlejší kůň. Odměnou je tisíc liber s tím, že pokud doběhne první kůň, převádí se odměna do dalšího ročníku. Jak si asi dovedete představit, porazit koně není nic jednoduchého, za uplynulých 36 ročníků se to podařilo pouze dvakrát. Pokaždé za velmi teplého počasí, kdy se kůň při běhu přehřívá více než člověk. Poprvé to dokázal Huw Lobbi během 25. ročníku (odnesl si tedy krásných 25 tisíc liber), který doběhl o více než dvě minuty před nejrychlejším jezdcem na koni.

Letos vyběhlo na trať celkem 650 běžců a 60 jezdců na koních a vlhké mlhavé počasí favorizovalo spíše koně. Předpovědi se potvrdily, nejrychlejší běžec doběhl až 20 minut za nejrychlejším koněm. Stejně je dost neuvěřitelné, že člověk dokáže, alespoň za určitého počasí, doběhnout tak náročnou trasu rychleji než kůň. Možná i tady se projevuje schopnost člověka ulovit zvíře tím, že ho užene, jak bylo popsáno v knize Zrozeni k běhu.

Novinky od Nokie a Fitbitu

Nokia před časem pohltila značku Withings, která se zabývala vývojem chytrých zařízení zaměřených na zdravý životní styl, a nyní na ni navazuje novými produkty stejného zaměření již pod značkou Nokia. Konkrétně se jedná o chytrou váhu a měřič krevního tlaku. Produkty doplňuje nově přepracovaná aplikace Healt Mate, která na základě dat z váhy a tlakoměru dokáže poradit, jak upravit životní styl, vyřešit problémy s krevním tlakem, zlepšit kvalitu spánku nebo pomoci zhubnout. Naměřená data je možná sdílet s lékaři a zdravotní stav s nimi konzultovat.

Nezahálí ani Fitbit, výrobce populárních chytrých náramků a hodinek. V současné době pracují na blíže neurčeném produktu, který bude sledovat kvalitu spánku a dokáže diagnostikovat spánkovou apnoi. Spánková apnoe je totiž nebezpečný chorobný stav, při kterém dochází k nekontrolovatelnému zastavení dýchání. Fitbit bude pomocí optické sondy prosvětlovat kůži a sledovat barvu krve, podle které se dá určit saturace krve kyslíkem. Díky tomu by mohl před apnoí včas varovat.

Jsem zvědavý, jak bude měření kyslíku v krvi přesné, vzhledem k tomu, že optické snímače mají čas od času problém i se snímáním srdečního tepu. Pokud by mě Fitbit v noci budil kvůli planým poplachům, asi bych se moc nevyspal. Na druhou stranu produkty Fitbitu patřily vždy k tomu nejlepšímu na trhu, a pokud se jim podaří spolehlivě předcházet nebezpečnému spánkovému stavu, bude to velký úspěch.