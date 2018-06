VIDEO: Takhle se běhá na Empire State Building

Pro Australanku Suzy Walshamovou to navíc byla náročná zkouška vůle. Její poslední účast na závodu totiž sice v roce 2009 skončila též vítězně, zůstala po ní však pachuť. Hned po startu se totiž běžkyně stala obětí brutálního hromadného pádu, který ji stál modřinu pod okem a vlekoucí se zranění na noze.

"Přísahala jsem tehdy, že se nikdy nevrátím, nakonec však bylo silnější lákání, že bych mohla ještě jednou vyhrát. A též jsem nechtěla, aby mi v paměti uvízl onen pád, ne vítězství. Moc jsem se chtěla vrátit a zase vyhrát," říká. Povedlo se jí to, připsala si čtvrté vítězství (v letech 2007 až 2009 vyhrála třikrát po sobě) a v ženské kategorii jich má na kontě nejvíc ze všech. Budovu vyběhla za 12 minut a 5 vteřin.

Její krajan Mark Bourne byl ještě rychlejší, v šestatřicátém ročníku závodu byl nahoře za 10 minut a 12 sekund. "Jen doběhnout do cíle znamená obrovskou satisfakci," neskrývá respekt k maratonu, ale dodává: "Jenže vyhrát je ještě lepší."

Austrálie bodovala i na druhých místech, mezi muži si pro stříbro doběhl Darren Wilson, v ženské kategorii Brooke Loganová. Až třetí byli domácí běžci, Ricky Gates a Erika Aklufiová.

"Bylo to ohromné," rozplývá se Walshamová, "pro Austrálii je to velký den, máme dva vítěze, je to fantastické."

Z Austrálie je přitom též držitel rekordu, před deseti lety zdolal Empire State Building za 9 minut a 33 vteřin.