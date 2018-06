Běháte? Běhejte s Rockym!

Chybí vám správná motivace. Pokud jste chlap, mohla by jí bejt super prsatá, blonďatá, OK, tak teda černovlasá kočka. No a jestli jste holka, nějakej muž roku by taky moh udělat zázraky. Ovšem tak jednoduchý to není, motivace zvenčí je ošemetná. Funguje, ale nevydrží - a taky vůbec nemáte jistý, že když na sobě budete makat a lítat jako blázen, v létě nějakou Angelínu nebo Brada fakt sbalíte.

To znamená, že je třeba začít s tim zdokonalováním se kvůli sobě a věřit tomu. Ovšem člověk si na to musí přijít sám a taky si musí pořídit „must have“ věci, pokud chce, aby to někam vedlo. Takže, co potřebujete k tomu, abyste vůbec začali běhat a nepřestali?

Správný oblečení: Nešetřete na sobě, už jen pro ten pocit. Když vypadáte dobře, jste hned napůl sportovec/sportovkyně. Vhodnou trasu: Po městě je to o ničem, takže co takhle nějaká stezka loukou a lesem? Mobilní aplikaci: Fakt to pomáhá. Pohled na uběhlou trasu je super odměna. Důvod proč: Něco osobního. Abych se mohl v klidu najíst, abych zhubnul, dal se dohromady zdravotně. Abych se dostala aspoň třikrát tejdně na vzduch. Nadšení: OK, bez trochy dobrý vůle to nepude. Nějakej „hrdinnej“ vzor a pořádnou muziku na běh

Jo, přesně tak, o hrdinovi, kterýho si člověk váží, a o muzice, která vás nakopne, bude druhá část tohohle článku. Jako každýho chlapa i mě baví rocková muzika, ale při běhu jsem zjistil, že Visací zámek je sice super kapela, ale na běh to moc neni. Schválně si zkuste běhat třeba na Cigára nebo Pepermintovej bourbon. To se vážně nedá. Maximálně tak ještě Traktor, co je Zetor a jede do hor.... Z taneční muziky a ze všech možnejch aerobních powersongů se mi obvykle zvedá žaludek, tak jsem hledal a vzpomněl si na dobu, kdy sem viděl poprvý Rockyho 4. A nesmějte se a neklepejte si na čelo!

Jasně, je to slátanina, správňáckej italoamík si to rozdal z nasteroidovaným Rusákem, vyhrál a donutil Gorbačova k slzám. Sly si, jen tak mimochodem, za tenhle film odnesl i Zlatou malinu za nejhorší hereckej výkon. Ale to teď nic neznamená, hudebně je totiž tenhle film skvělej. Od začátku do konce je to vlastně samej adrenalin, testosteron a trénování, a to vše doplněný vynikajícím soundtrackem. A jako motivace to funguje skvěle. Mrkněte se třeba na YouTube.

Takže, až se zejtra ráno nebo večer budete zase přesvědčovat, že je třeba něco dělat, ale zrovna neni venku ideální počasí, zkuste si do mobilu naládovat Rockyho 4, dejte si volume doprava, sluchátka do uší a pak si jen doběhněte pro titul, pro kozatou blondýnu, pro namakanýho fešáka a nebo jen pro ten dobrej pocit. Fakt to stojí za to! Mimochodem, kompletní soundtrack k Rockymu, najdete třeba tady.

Tak na co čekáte? Utíkejte!