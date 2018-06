Běh je posedlost, říká muž, který přeběhl všech pět kontinentů

V nohou máte desítky tisíc kilometrů a zlomil jste spoustu rekordů. Co vás na vašich poutích drželo nad vodou? Cítíte se jako hrdina?

Nejsem hrdina. Jsem obyčejný člověk s velikou trpělivostí. Nic víc. Pomohla mi především velká trpělivost, tak to bylo.

Born To Run Serge Girard se dočkal filmového dokumentu. Snímek se jmenuje Born To Run.

Jaké nejkrásnější místo jste na své dlouhé cestě viděl?

Všechna byla krásná, hodně mě ale upoutala Austrálie, Bolívie, Írán a taky Japonsko.

Byl jste i na nějakém nebezpečném místě, přišel moment, kdy jste se bál?

Ne. Když pořád utíkáte, nedostanete se do problémů.

Cítil jste se někdy opravdu na dně?

V Austrálii, v Bolívii a v Mali, kde byla teplota 55 stupňů Celsia.

Přidal se k vám na cestě občas někdo?

V Ténéré se mnou běžel asi 30 kilometrů jeden Tuarég, v Číně nějací lidé vydrželi asi pět dní v kuse. V Polsku dva lidé dokonce asi tisíc kilometrů. V Turkmenistánu jsem na jednom úseku musel utíkat dost rychle, protože mě pronásledoval agresivní velbloud. (smích) Největší radost mi ale udělalo, když se ke mně připojily děti. To se cítím úplně svobodný. A to je věc, která mě na běhání nejvíce inspiruje.

Média vás znají jako dálkového běžce, čím jste ale v civilním životě?

Běhání je teď moje "práce". Dříve jsem hrával fotbal a tenis, pak jsem ale objevil běhání. Bylo to docela pozdě, běhám od třiceti let. Od začátku mě na něm fascinovalo, že jedinou překážka mezi mnou a úspěchem jsem byl já sám.

Snad v každé své výzvě jste zlomil nějaký rekord. Co pro vás ceny a vyznamenání znamenají?

Žádné peníze… jen zápis v Guinnessově knize.

Jako jediný člověk na světě jste přeběhl pět kontinentů. Jaká je vaše další výzva?

Uvažuji o tisícikilometrovém maratonu. Chtěl bych ho zvládnout za 540 dní a chystám se na něj asi v roce 2013.

Co vzkážete lidem, kteří by vás rádi napodobili?

Jděte do toho! Běh je jako posedlost. Když jednou skutečně začnete, nikdo už vás nemůže zastavit. A taky máte možnost překonávat rekordy a objevovat zajímavá místa.