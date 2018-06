Energetické nápoje nejen dodají energii, mohou vás i ohrozit

Mezi odborníky na zdravou výživu mají špatnou pověst. „Mohou představovat nebezpečí,“ varuje Světová zdravotnická organizace. Americká akademie dětských lékařů informaci upřesňuje: „Děti by je vůbec neměly konzumovat.“

Podle CNN jsou však energetické nápoje pod pečlivým dohledem Americké asociace výrobců nápojů - a ta připomíná, že mnoho jejich složek najdete i v běžných kontrolovaných potravinách.

Většina energetických nápojů obvykle obsahuje velké množství kofeinu, přidaných cukrů a vitamínů jako například vitamínu B. Dál v nich najdete stimulanty, jako je guarana (rostlina rostoucí v Amazonii), taurin (aminokyselina vyskytující se v mase a rybách) a L-karnitin (látka v našem těle, která pomáhá spalovat tělesný tuk na energii). „V kombinaci s kofeinem může být účinek těchto látek zvýšený, “ říká Katherine Zeratská, klinická dietetička na Klinice Mayo.



Odborníci upozorňují na to, že je třeba prozkoumat vzájemné působení kofeinu, cukrů a stimulantů na lidský organismus a to, zda má tato kombinace negativní účinky na zdraví. Zatím to není možné vyloučit.



Jak energetické nápoje ovlivňují lidské tělo?

Srdce

Po vypití nápoje vám nejspíše stoupne srdeční frekvence. Rychle bijící srdce může představovat zdravotní riziko, zvýší se také krevní tlak – stejně jako při stresu.



Při cvičení se obvykle cévy roztáhnou, aby jimi mohlo projít více krve a aby mohly dopravit kyslík ke svalům. Kofein může mít spolu s dalšími složkami nápojů protichůdný účinek, a toto rozšíření naopak zbrzdí.

Mozek

Omezení pro americké vojáky Před přílišnou spotřebou energetických nápojů varovala své příslušníky americká armáda, protože narušují spánek, což se projevuje únavou na poradách nebo při stráži. Konkrétní doporučení zní, aby nekonzumovali více než 200 miligramů kofeinu během čtyř hodin a maximálně 800 miligramů kofeinu během celého dne.

Velké množství kofeinu může ovlivnit nejen vaše srdce, ale i mozek. Podle časopisu Journal of Health Sciences může už 200 nebo více miligramů kofeinu způsobit intoxikaci s příznaky jako je úzkost, nespavost, podráždění žaludku, svalové záškuby, neklid a období nevyčerpatelnosti. Také může zvýšit riziko propuknutí psychických problémů, ale na to zatím není dostatečné množství důkazů.

Dětem zrovna nesvědčí

Do 12 let by se děti měly vyhnout konzumaci kofeinu úplně. Děti od 12 do 18 let by neměly podle doporučení Americké akademie dětských lékařů konzumovat více než 100 miligramů kofeinu denně. Vyšší množství je u mladistvých spojováno s výskytem vysokého tlaku.

V současnosti neexistuje žádná regulace trhu energetických nápojů zaměřených na mladé dospělé. Někteří rodiče a děti si nemusí být rizik spojených s pitím energetických nápojů vědomi, samozřejmě také díky atraktivnímu způsobu, kterým jsou uváděny na trh.

A jaká jsou doporučení lékařů? Zdraví dospělí lidé, když už chtějí pít energetické nápoje, by neměli překročit množství jedné plechovky za den,“ říká doktorka Zeratská z Kliniky Mayo.

Zdroj: CNN