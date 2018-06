Respirační onemocnění vás z tréninku vyřadit nemusejí

Pokud jde o akutní onemocnění, běhat můžete, jen pokud příznaky pociťujete od krku výše. I tak je nutné volit jen velmi nízké tempo, při němž se vypotíme, ale nic víc. Po běhu hned zamiřte do sprchy, převlečte se do suchého a okamžitě teplý čaj.

V případě chronického onemocnění je nutné zvážit jeho klinický stupeň, subjektivní stav běžce i klimatické podmínky, tedy teplotu, vlhkost a stupeň znečištění vzduchu, a přizpůsobit tomu tréninkovou zátěž.

Je dobré zvážit, zda by běžec při zvýšené zátěži neměl zesílit dávky léků, třeba kortikoidů při bronchiálním astmatu. Na druhou stranu pozor, nemají jen mohutný terapeutický efekt (protizánětlivý účinek, uvolnění a rozšíření dýchacích cest), ale doprovázejí je bohužel i vedlejší účinky, jako je například osteoporóza, zatěžování úponových svalů na kosti a jejich následná bolestivost.

Abychom tedy dávkování zvyšovat nemuseli, můžeme použít přípravky na bázi fytoterapeutik, například z břečťanu popínavého. Přípravků s obsahem účinných látek z této rostliny je na trhu velké množství, ale jen některé se mohou u pacientů s onemocněním dýchacích cest prokázat bezpečným klinickým účinkem. Ten se odvíjí od toho, jaký typ extraktu z léčivé rostliny byl na přípravu použit, a navíc i od toho, jaké obsahuje pomocné látky. Přitom je dobré vyhnout se takovým, které obsahují alkohol, sorbat draselný, glycerol nebo progrycerol.

Abyste se nemuseli zdržovat čtením příbalových letáčků v lékárně, najděte si informace na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Kdy běhat

Pro lidi s respiračním onemocněním je v zimě nejvhodnější dobou na běhání ráno, dokud se nezačne topit a dokud nejezdí dopravní prostředky, tehdy je totiž ovzduší nejméně znečištěné.

Kde běhat

Rozhodně ne vedle silnice s hustým dopravním provozem. Doporučuji městské a příměstské parky a lesy, kde bývá vzduch čistší.

Jak moc šlapat do pedálů

Intenzitu tréninku přizpůsobte vnější teplotě, ale i vlhkosti vzduchu. Při teplotách okolo nuly, kdy je v zimě většinou poměrně vysoká vlhkost vzduchu, běhejte jen volně (do 75 procent TF max).

Co na sebe

Běžci s respiračním onemocněním, ať již chronickým, nebo akutním, by měli dbát na to, aby udrželi v teple celé tělo, od zátylku po ruce a nohy. Ty musejí být v suchu, takže vyběhnete-li do chumelenice či hlubokého sněhu, mějte boty, které mají povrchovou ochranu proti vodě. Rozhodně není od věci vzít si návleky, které udrží v suchu a teple i oblast v okolí kotníku a nártu.

A nezapomeňte, po běhu hned do sprchy, do suchého a zalít to horkým čajem.

Miloš Škorpil je zakladatelem serveru bezeckaskola.cz a čestným šéfredaktorem Rungo.cz