Za píchání v boku může dech a slabé břišní svaly

První pohled: Dýcháte špatně a mělce



„Neoptimální dýchání je vůbec nejrozšířenějším chybným pohybovým stereotypem, který v ambulanci u našich pacientů nacházíme. Dech nás provází od narození do smrti a na jeho kvalitě závisí více, než si myslíte. Zajištění dechu je spojeno vždy se zajištěním správného držení těla – bránice funguje nejen jako sval dechový, ale i posturální. A pokud tyto dvě funkce nejsou v harmonii, a můžete mi věřit, že příliš často v harmonii opravdu nejsou, máme zaděláno na pořádný problém,“ říká fyzioterapeutka Katka Honová.

Kouzlo spočívá v zapojení mezižeberních svalů a hlubokých břišních svalů. Pokud dýcháte pouze mělce, do plic, do ramen, moc daleko nedoběhnete. Samotná bránice, byť s pomocí prsních svalů, to zkrátka neutáhne. Pokud naopak budete směřovat dech dolů a do stran (zapojíte hluboké břišní a mezižeberní svaly), poběží se vám líp a pravděpodobně se vyhnete i píchání v boku.

Druhý pohled: Máte slabé hluboké břišní svaly

Píchání v boku při běhu ale často potkává i běžce, kteří se rozhodně za začátečníky nepovažují a dýchají správně. V těchto případech může být způsobeno nedostatečnou svalovou fixací břišní dutiny. Co si pod tím představit? Těžké orgány, které jsou uloženy v břiše, zejména játra a slezina, nejsou během běhu dostatečně podepřeny svaly. Vazivo, ve kterém jsou poskládány, se proto nadměrně natahuje, jak orgány s každým došlapem „poskočí“. Právě ono přetížení vazivových pruhů nás bolí.

Pokud se ještě k tomu před během hodně najíte, jsou orgány prokrvené a o to těžší, takže bolest se dostaví tím spíše. Tuto teorii podporuje i fakt, že třeba při jízdě na kole se píchání v boku téměř neobjevuje. Proč? Břišní dutina je při sezení na kole lépe podepřena. Zajímavé ale je, že například plavci mají s pícháním v boku problémy také, aniž by byli vystaveni otřesům jako při běhu.

Jaké sportovce trápí píchání v boku? Rozsáhlý dotazník se v roce 2000 ptal 965 sportovců, jestli se v posledním roce setkali s pícháním v boku. Výsledky ukázaly, že bolest v boku je nejtypičtější pro běžce, plavce a jezdce na koni.

plavání (75 procent ze 103 respondentů)



běh (69 procent ze 439 respondentů)



jízda na koni (62 procent ze 100 respondentů)



aerobik (52 procent ze 126 respondentů)



basketbal (47 procent ze 121 respondentů)



cyklistika (32 procent ze 76 respondentů)

Třetí pohled: Máte „křivá“ záda

Existuje ale také ještě třetí teorie, ta spojuje vznik bolesti v břiše při sportu se špatným zakřivením páteře, konkrétně s hyperkyfózou (nadměrně „vyhrbenou“ páteří). U běžců, ale třeba i jezdců na koni či plavců s takto zakřivenou páteří je při jejich sportovní aktivitě vyvíjen větší tlak na obratle podél horní části páteře. Tím dochází k nervovému podráždění, které vyústí právě v bolest v břiše. U cyklistů je pak údajně páteř v těchto místech namáhána méně, takže se s pícháním v boku nepotýkají tak často.

Netlačte na pilu a přizpůsobte svůj pohyb dechu

Obrana proti píchání v boku je, jak jinak, ve správném tréninku. Jedině silné břišní svaly, zejména ty hluboké, dokáží udržet orgány na místě. K posílení svalů je potřeba přibrat i správné dýchání – dýchat musíme do břicha, někdo říká dokonce až „do kalhot“. Zkrátka je třeba zapojit spodní břicho a nedýchat pouze povrchově, do horní části hrudníku. V neposlední řadě pak přemýšlejte i o tom, co jíte a kdy. Pokud vás píchání v boku trápí, zkuste si mezi jídlem a výběhem dát větší pauzu a vyhnout se slazeným nápojům. Ani správným protažením před tréninkem nic nezkazíte. A pokud vás už bolest v břiše dostihne, pomáhá v předklonu stáhnout břišní svaly.

A nezapomeňte, že když si tělo řekne „Dost – už nemám kyslík!“, je prostě potřeba zpomalit. Nenuťte svůj dech, aby se přizpůsoboval vám. Přizpůsobte se vy jemu.