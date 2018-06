Rada vašich předků: Hýbejte se, budete zdraví

Ale když se nad tím zamyslím víc, ukáže se, že je to vlastně absurdní dotaz. Kdyby naši předkové běhali a běhali pravidelně, starostí o své zdraví by se zbavili, protože by zkrátka zdraví byli. Pominu-li tedy mor, choleru a podobné nemoci, které zkrátka "nevyběháte".

Byli zdraví, protože se celý den hýbali, protože se museli pořádně otáčet, aby sehnali něco k snědku, aby došli do jeskyně nebo aby vykopali jámu, která by polapila mamuta. Žádná sranda.

Život našich předků byl prostě takový mnohaboj. Museli být skvělými vytrvalci, když se přesouvali za stády zvířat. Museli umět skákat, házet, vrhat a museli být také dobří sprinteři. Kdyby za nimi tehdy přišel nějaký Miloš a řekl jim "Měli byste běhat, abyste byli zdraví", nejspíš by ho pěkně hnali.

Takže bych tu otázku jemně otočil a zeptal bych se: "Byl by současný člověk zdravý, kdyby musel dělat všechno to, co byli nuceni dělat naši předkové?"

Odpověď je velmi jednoduchá. Byl. Přinejmenším by byl mnohem zdravější, než je dnes, kdy má k dispozici všechny výdobytky civilizace, všechny možné léky na všechny možné nemoci, a přesto jej pomalu a jistě hubí civilizační nemoci. Kdyby dnes člověk více chodil, více běhal, více se hýbal, nemyslel tolik na to, co má všechno udělat, aby splatil všechny účty za věci, které ke svému životu vesměs nutně nepotřebuje, byl by zdravý jako řípa.

Člověk byl zrozen k běhu, praví název běžecké bible a není to vůbec výmysl lidí, které živí běžecký byznys. Právě naopak, tahle knížka je tak trošku namířená proti nim. Přesto má pravdu, člověk by zrozen k běhu, k vytrvalostnímu běhu, protože jedinou opravdovou výhodu, kterou získal tím, že se postavil na zadní, bylo to, že získal vytrvalost.

Takže přátelé, přestaňte myslet na to, jak by se naši předci starali o své zdraví, kdyby běhali, a vyběhněte. Hezky zvolna, jak to odnepaměti dělali a dělají indiáni. Zhluboka dýchejte, nechte do sebe vstoupit životodárnou sílu, kterou roznese krev proudící čím dál rychleji cévami do celého těla. Pak pochopíte, jak absurdní bylo, když jste dělali všechno pro to, abyste nemuseli běhat, abyste nemuseli chodit, abyste se nemuseli hýbat.

Světová zdravotnická organizace uvádí, že dnešnímu člověku chybí 40 minut pohybu denně. Tím však neříká, že musíte čtyřicet minut cíleně cvičit, chodit, či běhat. Tím říká, že úplně postačí, když budete dělat to, co dělal člověk vždycky, tedy používat své tělo, ruce i nohy k běžným činnostem. Říká tím, že úplně postačí, když všude tam, kam dojdete do deseti minut pěšky, půjdete pěšky, místo abyste se tam něčím svezli, nebo když vyjdete každé schody, místo abyste čekali na výtah.

Miloš Škorpil, zakladatel serveru bezeckaskola.cz a čestný šéfredaktor Rungo.cz