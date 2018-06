Běh podporuje tvorbu mateřského mléka a úsměv na tváři spokojené matky

Další rady Lehké cvičení doporučují maminkám už sestry v porodnicích, v prvních šesti týdnech po porodu by se ale ženy neměly nijak přepínat, tělo se teprve vzpamatovává a vrací do původního stavu před otěhotněním. Světová zdravotnická organizace doporučuje výlučné kojení do šesti měsíců věku dítěte, s postupně zaváděnými příkrmy může žena kojit dva roky i déle. S tímto doporučením se ztotožňuje i Česko. Při odchodu z porodnice kojí v Česku asi 90 procent žen. Tip sportovkyň: Co s tím, když patříte mezi to procento žen, kterému opravdu proniká kyselina mléčná z krve do mléka a vaše dítě odmítá mléko po běhu pít? Netrapte sebe ani to malé, odstříkejte mléko, dejte si vlažnou sprchu, počkejte asi 1,5 hodiny, než se kyselina mléčná vstřebá zpět do krve, a zkuste dítě znovu nakrmit.