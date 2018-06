Mléko nevyběháš, faldíky ano! Kojení běžkyni neodstaví

Nejčastější obavou je, zda se při běhu nedostává do mateřského mléka kyselina mléčná, která souvisí s vyšším zatížením, zda kvůli tomu pak mléko nemění své chuťové vlastnosti a dítě ho nezačne odmítat.

Souhrn: I s malým kojencem lze dobře běhat – na pohodu i na výkon.



Dbáme na pitný režim a optimální poměr živin.



Zpočátku to může být nepříjemné, ale nikoli nezvládnutelné.



K tomu, abyste podaly maximální výkon, není nutné dítě odstavit.

Sportovní výkon laktaci neohrožuje, naopak: tělo sportovkyně pracuje efektivněji.



Kyselina mléčná se do mléka dostává jen velmi výjimečně.



Popravdě, takové případy popsány jsou, vyskytují se však velmi ojediněle. A i ony mají řešení: matka – sportovkyně může bezprostředně po tréninku mléko odstříkat, asi za 30 minut dítě nakrmit nově vytvořeným mlékem a zároveň mít dostatečné zásoby z vlastních zdrojů v mrazničce.

Pokud navíc nepatříte k závodnicím, ale jde vám o fyzickou aktivitu podporující spalování tuků (a umíte je alespoň trochu spalovat), pak se do pásma, kdy se ve větším množství vyplavuje laktát, ani nedostanete.

Ztráta laktace vlivem zvýšení fyzické zátěže rovněž nehrozí, je-li na ni žena zvyklá. Potvrzuje to i předsedkyně Laktační ligy Alena Mydlilová: "Organismus sportovkyně pracuje efektivněji, a ta je schopná vytvořit stejně, ne-li více kvalitního mléka než její nesportující kolegyně. Předpokladem je kvalitní a pestrá strava s dostatečným příjmem vápníku, hořčíku a železa a dobrý pitný režim."

Během kojení je tedy možné bez problémů absolvovat i maraton. Pokud jde o snahu zhubnout, platí tu podobné zásady jako obecně: především na to jít postupně. I zde platí matematika o příjmu a výdeji energie – příjem by neměl být drasticky snížen, aby nedošlo k jojo-efektu a ztrátám vody a svalové tkáně, zatímco z tukových zásob by mnoho neubylo.

Problém by mohl nastat při náhlém zvýšení zátěže, ale to je téměř vyloučené. V posledních týdnech před porodem se objem a zvláště intenzita tréninku velmi sníží a i v případě, že se žena vrací k tréninku již během šestinedělí, začíná velmi opatrně a rovněž v nízké intenzitě. Nelze běžet hned zpočátku 20 kilometrů v tempu, a tak lze říci, že pro trénovanou atletku je lehký klus v délce zpočátku 3 kilometry nebo 20 minut, postupně prodlužovaný k 10 kilometrům, respektive 60 minutám, doplněný speciální poporodní gymnastikou totéž, co pro běžnou populaci tolik doporučené procházky.

V prvních týdnech je běh pro řadu žen poměrně nepříjemný a není vyloučena nutnost pořízení nové sportovní podprsenky, zpravidla větší nebo alespoň měkčí. V každém případě je dobré absolvovat trénink bezprostředně po nakojení dítěte, dítě pak přirozeně spí a prázdnější prsy nebolí. Přibližně kolem tří měsíců se stav stabilizuje a trénink už je příjemnější. Po čase počáteční problémy nepociťujete vůbec.

Dítě neroste lineárně, ale skokově, a to se odráží i v příjmu potravy. V určitých obdobích, obvykle ve třech týdnech, ve třech a šesti měsících, není to však pravidlem, nastává takzvaný růstový spurt, kdy dítě více pije a některé ženy to může znepokojit, neboť ho dočasně "nestačí" uživit. Zde se často, na radu okolí i lékařů, začíná s umělou výživou, což je ale až na skutečné výjimky zbytečné a z hlediska dalšího kojení i méně výhodné. Poměr nabídky a poptávky se za normálních okolností během několika dnů stabilizuje, není tedy obvykle nutné dítě přikrmovat vůbec. V těchto kritických dnech si lze pomoci speciálními čaji pro kojící matky a častějším přikládáním dítěte, teplou sprchou podporující tvorbu mléka a podobně. Pokud se dítě nasytí umělou stravou, nemá již takový apetit a přirozená tvorba mléka se dále nestimuluje tak, jak by bylo třeba.

A jak by měl vypadat jídelníček kojící matky? Především má být pestrý, s dostatkem tekutin a dodržováním pitného režimu. Pestrost spočívá v kvalitě, nikoliv v kvantitě (opravdu není nutné, a bylo by to i nežádoucí, jíst za dva). Kalorický příjem kojící matky oproti nekojící může být asi o 300-500kJ vyšší, což odpovídá jednomu rohlíku nebo třeba banánu, nikoli stravě dřevorubce. Je však třeba dbát na dostatek vitamínů, minerálů a živin. Matka potřebuje především více vápníku pro zdravý vývoj kostí a zubů, železa pro krvetvorbu, hořčík a další minerály důležité pro zdravý chod všech tělesných procesů, ořechy s obsahem stopových prvků a tuku v přirozené podobě zase napomáhají optimálnímu vývoji nervové soustavy. Maminka by nikdy neměla zapomenout, že umělé doplňky stravy její pestrost nikdy nenahradí a pokud z nějakého důvodu nemůže například mléčné výrobky, může nalézt chybějící vápník třeba v máku. Doplňky samozřejmě pomoci mohou, ale jen jako doplňky.

Diskutovanou otázkou je, co vlastně jíst, když dítě trpí plynatostí. Mnohé druhy jinak zdravé zeleniny nadýmají, nedoporučují se ani příliš kořeněná jídla. Dětské "prdíky" mohou být někdy velmi nepříjemné, matka i dítě však kompletní spektrum zdravých živin potřebují. Při eliminaci čehokoliv ze stravy je třeba mít toto na paměti a vyhnout se tak individuálně skutečně jen tomu, po čem dítě trpí nejvíce (a po čase to do stravy opět v malém množství opatrně zavést).

Od problémů může pomoci fenykl (v čaji pro kojící matky a případně i v dětských čajích), speciální masti a gely na bříško, jemná masáž ve směru peristaltiky, přiložení nahřáté plenky i nošení dítěte. Dítě by si také mělo dostatečně odříhnout a zbavit se tak nechtěného plynu zavčas "horem". Potom není třeba odpírat si v takové míře potraviny, především ty zdravé a důležité. Dobrou zprávou pro všechny je i fakt, že když se miminko začne otáčet, dokáže si ulevit i samo a není vůči plynatosti tak bezbranné jako vleže.

Také odstavení je záležitost individuální. Skončit s laktací před závodním vrcholem je sice vlivem srovnání hormonálních hladin považováno za přírodní doping, ale pokud ještě není dítěti minimálně rok, nedoporučovala bych to. Dobrý výkon lze podat i s kojencem a pro něj je přirozená výživa nejzdravějším základem do života.

Z vlastní zkušenosti Prvního syna jsem kojila téměř dva roky, za tu dobu jsem uběhla dva maratony (3:40, 3:25 a 3:29) a nespočet kratších závodů. Dcera byla kojena 14 měsíců, déle nechtěla. Pravděpodobně cítila příchod mladšího bratra dříve než já sama – ale za dobu, kdy byla kojencem, jsem bez problémů uběhla jeden maraton (3:38) a řadu kratších závodů a startovala jsem v atletické extralize na 3000 metrů překážek. Poslední syn, dnes je mu osmnáct měsíců, je příležitostným kojencem dodnes a mému plnému tréninkovému i závodnímu zatížení to nestojí vůbec v cestě. Svých nejlepších výkonů jsem dosáhla v roce 2009,kdy jsem si vylepšila všechny závodní časy od 1500 metrů po maraton a dosáhla i na desítku pod 40 minut. Zůstává otázkou, zda to mělo souvislost i s tím, že se syn ve svých dvou letech přirozeně odstavil a hormonální hladiny v těle se změnily, nebo zda bylo zlepšení způsobeno tehdejšími změnami v tréninku, případně kombinací obou faktorů.

Odstavilo kojení vás, nebo vaši ženu, od sportu? celkem hlasů: 159