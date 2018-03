TEST: Velká sluchátka, která vám však při běhu hlavu neurvou

Ďábelské pohyby mi mají dát odpověď na otázky: Jde s takhle velkými sluchátky běhat? Nebudu je po každém nečekaném běžeckém manévru lovit někde kolem hlavy nebo na krku? Odpověď zní: sluchátka uspěla a seděla na mé hlavě skvěle.



Většinou všichni znají malé pecky do uší, ať už s kabelem, nebo bez. Plantronics pustil do světa sportovně laděná velká sluchátka, která ale můžete klidně nosit například do práce a v nichž nevypadáte, jako byste právě doběhli, převlékli se ze sportovního, ale na sluchátka zapomněli. Mně se jejich design líbí.



Plantronics FIT 500 hmotnost: 155 gramů



frekvenční rozsah: 50 – 20 000 Hz



typ mikrofonu: jeden širokopásmový mikrofon



až 18 hodin hudby na jedno nabití



doba hovoru: až 16 hodin



odstranění šumu: ano



ochrana proti prachu z P2i nano-povlaku



Bluetooth s dosahem až 10 m



umožní připojit dvě a spárovat dokonce osm zařízení

cena: 2 499 korun klady: - dobře sedí na hlavě - na sportovní sluchátka ucházející zvuk - rozumná výdrž na jedno nabití - možnost připojení analogového kabelu - dobré zpracování - nepůsobí tak sportovně, dají se tím pádem nosit i do práce zápory: - uši se více potí - větší rozměry - váha

Běžel jsem v nich i delší výklusy a ani po 18 kilometrech mě uši nikde nebolely, čehož jsem se trochu obával. Pozitivum je i to, že pokud dáte „volume“ rozumně, velmi dobře slyšíte, co se kolem vás děje.



Každého napadne, jak se v nich potí uši. Jelikož jsem je však zkoušel v zimě, byly moje boltce jako v suchých peřinkách. Když jsem je však použil doma na veslovacím trenažéru, uši se samozřejmě potily, ale v rozumné míře. A méně než s jinými velkými sluchátky, s nimiž jsem dřív doma sportoval. Přikládám to materiálu, ze kterého jsou vyrobeny náušníky, které i velmi rychle schnou. Na druhou stranu předpokládám, že v teplejším období to bude “koupel”.



Připojení k telefonu s Androidem nebo tomu jablečnému, stejně tak jako k počítači přes Bluetooth je bleskurychlé. Navíc je fajn, že Plantronics vydrží na jedno nabití kolem asi 17 hodin (výrobce uvádí 18), to je myslím naprosto dostačující i pro opravdu delší výběh nebo i jiný sport. A pokud vám baterie dojde, můžete sluchátka s přehrávačem hudby propojit 3,5 mm kabelem.



Jelikož jsou všechny ovládací prvky na sluchátkách dostatečně velké, je ovládání v rukavicích, i těch zimních, úplně v pohodě. Nestane se vám skoro nikdy, že byste se netrefili. Pokud i při sportu musíte mít zapnutý telefon, můžete díky mikrofonu přijmout i hovor a vyřídit vše podstatné.



Na závěr si nechávám kvalitu hudebního výstupu. Příjemně překvapila. Samozřejmě nemůžete čekat studiovou kvalitu, ale jelikož se stále bavíme o poslechu hudby při sportu, já jsem nadmíru spokojený. I když funíte jako monsterstroj nebo dusáte jako Hulk, oproti jiným produktům velmi dobře slyšíte, co vám hraje, a nic neruší. Jiné to je, když sedíte doma v klidu a chcete si hudbu užít, to sáhnete asi po lehce jiných sluchátkách.



Bát se velkých sluchátek Plantronics FIT 500 opravdu nemusíte, drží na hlavě velmi dobře a nejsou nikterak těžká. Za 2 500 korun dostanete sportovní sluchátka, která obstojně hrají a dají se nosit třeba i do práce. Jako minus vidím více se potící uši v teplejším období, to je však nevýhoda všech náhlavních sluchátek, co si budeme povídat.