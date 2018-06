Nadšení ze sportu využívejte dál a zařaďte do diáře zajímavé akce

PIM pro opozdilce a filantropy Můj kamarád Tomáš zásadně běhá půlmaratony v barvách Lékařů bez hranic. Bez jejich černého trička by se mu prý zamotaly nohy. RunCzech je ve spojení běhání a charity v naší zemi nejdál a tak si v rámci účasti na jejich závodech můžete koupit startovné přímo od vámi vybrané charitativní

organizace. Ta si koupí určitý počet registrací a pak je prodává s přirážkou, která jde na financování jejích aktivit. Cena startovné od jednotlivých nadací se proto může lišit. V současné době je v nabídce RunCzech dvacet pět nadací, od Armády Spásy po Výbor Dobré Vůle Olgy Havlové, a rozsah jejich činností je tak pestrý, že si tu „svoji srdeční“ nadaci určitě najdete. „Registrace na individuální běh na pražském půlmaratonu mě vyšla na 1800 Kč.“ říká Tomáš. Podle stránek nadace zaplatí charitativní organizace za registraci 1 000 Kč, to, co zaplatíte nad tuto částku, jde jako přímý příspěvek do veřejné sbírky Lékařů bez hranic. Už vašich 100 Kč přitom postačí na léčbu deseti dětí stižených malárií. Na první pohled se vám může zdát, že cena takového startovného je vysoká. Ale praxe v zahraničí bývá stejná a navýšení původní ceny startovného o dobročinný příspěvek umí být daleko větší. Navíc to často bývá jediný způsob pro notorické odkladače, jak ke startovnému na dobrý závod vůbec přijít. Měsíc či dva před závodem už totiž registrace koupíte jen od charit. Chuť pomoci je jedna věc, stav naší peněženky ale věc druhá. Pokud prostě nemáte na to, dát nadaci dva a více tisíc za číslo na pražský maraton, zkuste třeba Karlovy Vary. Tam si půlmaraton za charitu můžete zaběhnout už za 1100 Kč.