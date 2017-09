Boty elity: v čem se běželo mistrovství republiky na deset kilometrů?

Běchovice - Praha

Čtvrtou zářijovou sobotu se konal silniční závod, který v Evropě nemá obdoby. Je to totiž nejstarší závod na našem kontinentu, jeho historie sahá až do roku 1897. Příhodnější trať pro konání Mistrovství České republiky v silničním běhu na deset kilometrů by se tak dala nalézt jen velmi těžko.



Právě konání mistrovství nás tentokrát na běchovickém závodu bude zajímat nejvíce. Na následujících řádcích se totiž budeme věnovat chodidlům nejlepších běžců. Přesněji řečeno tomu, co na nich měli tito borci obuté.

Jakub Zemanik (30:46) Asics gel-hyperspeed

Lukáš Olejníček (31:33) Nike Streak Flyknit

Jan Kreisinger (31:36) Mizuno Wave Ekiden

Vít Pavlišta (31:40) Nike Zoom Fly

Dominik Sádlo (31:40) adidas adizero adios boost

Tomáš Navrátil (31:54) Asics gel-DS racer

Robert Míč (32:10) adidas adizero adios boost

Tomáš Eldman (32:21) Altra The One

Marek Chrascina (32:21) Nike Zoom Fly

Roman Paulík (32:29) Asics gel-DS racer

Kamil Krunka (32:31)

Radek Hübl (32:50)

Ladislav Kučera (32:55) Mizuno Wave Hitogami

Jakub Smetana (33:16)

Ondřej Čadek (33:24) Nike Zoom Fly

Tomáš Lichý (33:31) Salomon S-LAB Sonic

Sebastián Vošvrda (33:37) Nike Zoom Streak LT

Jan Sýkora (33:39)

Tomáš Blaha (33:39)

Milan Janoušek (33:40) New Balance Vazee Pace

Jan Kostelecký (33:51)

Vojtěch Galáč (33:53)

Pavel Kubričan (33:56)



Boty nejlepších českých běžců

Vzhledem k tomu, že dostupných obrazových zdrojů je bohužel pouze omezené množství, musíme se spokojit s ne zcela kompletní statistikou. První desítku se podařilo zaznamenat v plném počtu, ale od jedenáctého do dvacátého místa už jsou záznamy spíše kusé.



I tak ale získaný vzorek 15 bot poskytuje poměrně zajímavý pohled na to, v čem se v Česku běhají nejrychlejší silniční časy. Jestli totiž čekáte monotónní souboj adidas versus Nike, jste na omylu. Skladba bot je pestrá a objevují se i jména značek, které by nikdo předem jistě netipoval.

První trojka

O něco více prostoru budeme věnovat prvním třem mužům. V Běchovicích zvítězil talentovaný mladík Jakub Zemaník v čase 30:46 následovaný zkušeným Lukášem Olejníčkem (31:33). Lukáš pak velmi těsným rozdílem porazil matadora českých silnic Jana Kreisingera (31:36).

Všichni tři atleti se rozhodli pro tu nejlehčí možnou botu, která byla po ruce. Jakub zvolil 158 gramů vážící Asics Gel-Hyperspeed, Lukáš dal přednost Nike Streak Flyknit o hmotnosti 192 gramů a Honza vsadil na pravděpodobně nejlehčí závodní botu na trhu Mizuno Wave Ekiden 9, která váží neskutečných 135 gramů.

Za pozornost stojí i skutečnost, že Lukáš disponuje nezvykle malou velikostí bot, a pokud nechce vybírat z dámských bot, které mají užší střih, pak je Nike Streak jednou z mála unisexových bot (vyrábí se ve stejném střihu v celé škále velikostí), kde není limitovaný velikostním rozsahem.

Nike Zoom Fly

Pojďme se ale posunout k dalším běžcům a jejich botám. Prvním překvapením je početné zastoupení maximalistické závodky Nike Zoom Fly, která byla navržena pro účely pokoření dvouhodinové hranice na maratonské distanci. Zoom Fly jsou botou, která na první pohled popírá všechny vlastnosti správné silniční závodky. Je totiž nezvykle vysoká a její tvar se nepodobá ničemu, na co jsme na silnicích mohli být zvyklí. Nejblíže má Zoom Fly běžeckým botám značky Hoka One One, od kterých se však odlišuje svou tuhostí a tvrdostí.

Nečekejte totiž žádnou měkkou papuči. Tlumící pěna je sice velmi vysoká, ale bota jako taková má velmi rychlý přechod do odrazové fáze a nekoná se ani nechtěné pohlcení energie při dopadu. V budoucnu se tedy dá očekávat, že ultratenké závodky vyklidí pole a jejich místo zaujme tato inovativní konstrukce, která si velmi rychle razí díru do světa.

Trailové značky na silnici

Překvapením číslo dvě je přítomnost značek Salomon a Altra. Ani jednu z nich bych na takto rychlém silničním závodě nečekal. Silniční běžci jsou ale očividně lákavou cílovou skupinou, proto se jim snaží vyjít vstříc i výrobci, kteří se donedávna věnovali výhradně trailu. Nemyslete si ale, že někdo běžel desítku tempem 3:20 v krosových botách. Jak Salomon, tak Altra nabízí závodní silniční modely, které vůbec nevypadají špatně.

Závěrem už zbývá pouze zmínit zastoupení silničních velikánů adidas a Asics, tyto značky na závodě samozřejmě nemohly chybět. Ve všech třech případech byly konkrétní modely velmi dobře očekávatelné. Adizero adios i Gel-DS Racer totiž patří mezi naprosté klasiky.