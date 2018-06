TEST: Batoh Kalenji. Levný a téměř bezchybný

Na běhání je krásné, že k němu stačí jen kecky, triko a trenky. Když vás ale pohltí a pustíte se do delších tras, koupíte si pravděpodobně další boty a začnete řešit i ostatní vybavení. Pro mě znamenal největší posun batoh. Díky němu jsem s sebou najednou měl vše potřebné, především pití, a mohl jsem začít běhat daleko a být méně závislý na občerstvovačkách, obchodech či restauracích.

První, dvacetilitrový bágl jsem si koupil před více než rokem, když jsem

Shrnutí: obsah batohu 6 litrů

spousta kapsiček obsluhovatelných při běhu

pohodlí a nastavitelnost

pořizovací cena 509,- Kč

se chystal na ultramaraton. Měl jedinou chybu, že byl moc velký, protože jsem ho pořizoval s tím, aby se do něj vešla výbava na čtyřiadvacetihodinovou výpravu. Lepší je určitě začít s něčím menším.

Nedávno jsem otestoval šestilitrový batoh od Kalenji. Ve své kategorii patří s cenovkou 509 korun k nejlevnějším na trhu. Podle toho bych ho v autech přirovnal například k Dacii, jeho design ale subjektivně vnímám jako lepší a konzervativnější, řekněme na úrovni Fordu. A k tomu jako například Volvo myslí i na bezpečnost, díky reflexním páskám na povrchu budete na silnici z dálky vidět i v noci.

Hydrovak v ceně

Nejdřív mě hned napadlo, že za tyhle peníze bude někde háček. A začal jsem ho hledat. Hned na začátku si ale batoh získal plusový bod. Uvnitř skrývá i dvoulitrový hydrovak, který se připíná přímo k vnitřku batohu, takže v něm pevně sedí. A hlavně, je zahrnut v pořizovací ceně. Zásobárna vody je hlavní devizou běžeckého zavazadla. Při prvním nasazení na záda mě zarazilo, že má vak moc dlouhou hadičku na pití. Už jsem se radoval, že jsem našel kýženou mouchu. Jenže pak mi došlo, že se hadička vkládá do úchytek na popruzích tak, aby na hrudi vytvořila tvar písmene U, takže je dlouhá akorát. Osobně mi více vyhovují vaky s kratší hadičkou, kterou protáhnu poutkem v jednom popruhu a nechám volně viset. Přijde mi to na obsluhu pohotovější a pohodlnější, jenže hadička do U je zase při běhu stabilnější.

Kromě vaku umístěného hned za prodyšnou síťovinou na zádech má batoh ještě dvě menší kapsy na zip. Obě jsou mělké a rozprostírají se nad sebou po celé délce i šířce batohu. Do jedné v pohodě dáte například lehkou větrovku a pár drobností, do druhé svačinu, mapu, čelovku, nebo cokoli na cestě oceníte. Celý batoh díky systému nastavitelných popruhů dobře sedí na těle. Ani po pětatřicetikilometrovém běhu jsem neměl žádné odřeniny.

Kapsičky, kam se podíváš

Když se na chvilku vrátím k automobilové terminologii, přijde mi batoh s řadou drobných kapsiček umístěných zvenku trochu jako Škoda, která v některých vozech počítá i s přihrádkou na skládací deštník. Největší výhodou je, že kapsičky jsou přístupné i za běhu a poskládáte do nich spoustu drobností, od energetických gelů po mobil, takže není třeba zastavovat. Nejpraktičtější mi přijdou síťovinové váčky na hrudních popruzích, do kterých si dávám například hroznový cukr. Užitečná je také rychloutahovací šňůrka přes celou zadní stranu, pod níž se v pohodě vpasuje třeba náhradní tričko.

Při hledání chyb mi na chvilku svitla naděje, protože jsem si jednou všiml, že mám při běhu rozepnutý zip jedné z kapes. Ukázalo se ale, že jsem nejspíš na startu odbyl balení a nechal ho rozepnutý. Všechny zipy jsem totiž následně při opakovaných krátkých i dlouhých bězích záměrně testoval a pokaždé pevně držely, i když byl batoh nacpaný. Takže ani z tohoto žádný nedostatek nekouká.

Chybí jen prostor na cennosti

Jedinou věc, kterou bych u báglu ještě uvítal, je malá vnitřní, zapínatelná kapsička na cennosti – peníze, klíče, doklady. Díky ní mám u jiných batohů jistotu, že tyhle věci ve shonu na občerstvovačce nevypadnou, protože jsou stále odděleny od všeho ostatního, co člověk při běhu používá. To je ale spíš bonus navíc než chyba běžeckého zavazadla v nejnižší cenové kategorii.