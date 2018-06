Banán v botách i chytré podprsenky: co přinesl veletrh ISPO 2016

ISPO, to je 17 hal o rozloze 180 tisíc metrů čtverečních. Úctyhodný prostor, který je zaplněn do posledního centimetru. Chcete-li poctivě projít vše, co je na ISPU k vidění, musíte si vzhledem k rozloze vyhradit na návštěvu minimálně dva dny. Pro snazší orientaci je samotný veletrh rozdělen na jednotlivé sekce, jako jsou výkonnostní sporty, zdraví a fitness, lyžování nebo outdoor. Všechny jsme prošli a následující exponáty nás oslovily nejvíc.

Elektronika v oblečení

První pokusy o implementaci měření tělesných funkcí přímo do oblečení se objevily už před několika lety. Nyní to vypadá, že se tento trend vrací v plné síle. Roste totiž počet značek, které budou touto technologií v příštím roce zabývat. Nejčastěji narazíme na sportovní podprsenky a trička s integrovanými elektrodami, díky kterým budete moci zahodit hrudní pás. Těšit se ale můžete i na elasťáky se schopností měření svalové aktivity (EMG) a další technicky pokročilejší produkty.



Odporová maska

Další z vynálezů, který sice nepatří mezi úplné novinky, ale v následujícím roce se dočká výrazného rozmachu, je takzvaná odporová maska. Díky ní můžete nasimulovat trénink ve vysoké nadmořské výšce, ve které je výrazně řidší vzduch. S pomocí masky už nemusíte jezdit trénovat do vysokohorského prostředí a pro budování většího počtu červených krvinek bude stačit cyklostezka kolem Vltavy.

Nathan

Tato americká značka specializující se na běžecké batohy a bezpečnostní doplňky je v Česku prozatím neznámá. Je to velká škoda, protože její běžecké vesty, pružné ledvinky, široká škála čelovek, červených blikaček a hydratačních doplňků rozhodně stojí za pozornost. Ostatně, ne náhodou jsou Nathany jedny z nejprodávanějších běžeckých batohů na světě.

Fit stones

Fit Stones je tak trochu jiné sportovní náčiní, které nás velmi pobavilo. Ostatně, nejen během živ je člověk - a proč zvedat nudné ocelové kotouče a koule, když můžete doma cvičit s těmito parádními závažími z doby kamenné?

FitBit

Pozice Garminu, Polaru nebo Suunta je na trhu sportovních hodinek neotřesitelná. Chcete-li však přístroj, který poskytne požadované tréninkové funkce a zároveň bude dobře vypadat i s košilí a sakem, přichází řada na FitBit. Klíčové vlastnosti, které FitBitu Surge pomohly i k ocenění ISPO Gold Award, jsou integrovaná GPS, optické měření srdeční frekvence bez nutnosti použití hrudního pásu, kožené i silikonové řemínky, elegantní ocelové šasí a perfektní vzhled.



Digitsole

Digitsole představují revoluci v oblasti vložek do bot. Zapomeňte na obyčejnou pěnovou stélku, kterou má ve svých botách většina z nás. Digitsole poskytnou spoustu zajímavých údajů, jako je kontaktní doba chodidla se zemí, délka kroku, uběhnutá vzdálenost nebo rozložení tlaku mezi levou a pravou nohou. Kromě toho mají některé modely integrované topení, které oceníte při dlouhé procházce nebo výletu na běžkách v mrazivém počasí.

Altra IQ

Altra IQ je novinka, o které už jsme se zmiňovali několikrát. Poprvé jsme však měli možnost vyzkoušet tyto chytré boty na vlastní kůži. IQ umí v reálném čase ukázat kadenci a rozložení tlaku, ale také poukazují na špatný typ nášlapu a pomocí vtipných upozornění vás nutí upravit krok tak, abyste si zbytečně neubližovali. Boty budou komunikovat s mobilní aplikací na iOS a Androidu, ale v plánu je i spolupráce s některými výrobci sporttesterů.

Boot bananas

Další zábavnou, ale o to užitečnější novinkou, která byla na ISPU k vidění, byly banány do bot. Není ovšem banán jako banán. Boot Banana dokáže velmi rychle a efektivně zatočit s nepříjemným zápachem z vašich bot.

Black Eye

U hravých drobností zůstaneme i nadále. Tentokrát se jedná o jednoduchý kolíček s objektivem, který dramaticky vylepší fotoaparát vašeho telefonu. Vláčet s sebou na výběh kompaktní foťák (o zrcadlovce ani nemluvě) je ve většině případů nereálné. Tato malá vychytávka však umožní, aby fotky vypadaly k světu, i když budou focené pouze mobilem. Black Eye funguje na všechny značky telefonů a k dispozici jsou širokoúhlé objektivy, rybí oko, ale i teleobjektiv s trojnásobným optickým přiblížením nebo makro.

Raidlight

Ultralehké a vysoce funkční vybavení navržené pro běh v terénu. Tak by se dal ve zkratce popsat francouzský Raidlight. K vidění byly propracované běžecké batohy a vesty s neuvěřitelně nízkou hmotností. Mimo to také zajímavě řešené hydratační doplňky jako například tričko s náprsními kapsami na lahve nebo bundy se spolehlivou ochranou proti nepřízni počasí.

Masters

S rozmachem běhání po horách můžeme sledovat rostoucí zájem o tuto oblast i u značek, které až doposud působily v naprosto odlišném odvětví. Krásným příkladem je italský Masters, který se specializuje na sjezdové a běžkařské hole, ale od podzimu bude mít v nabídce také ucelenou kolekci trail runningových produktů, které nevypadaly na první pohled vůbec špatně.

Tecnica

Tecnica je italská značka známá především v oblasti sjezdového lyžování. Už pár let zde ale můžeme sledovat růst běžecké kolekce, která staví své základy na trailu a maximalistických rysech, které se pro běh v náročném horském prostředí výborně hodí. Vynikající tlumení, vysoká stabilita a maximální ochrana chodidla jsou tři zásadní parametry, které propojují většinu běžeckých modelů od této značky.

Salewa

Svůj podíl na rostoucím trailovém trhu si chce uzmout i outdoorový gigant Salewa, když pro rok 2016 představil zbrusu novou běžeckou kolekci. Na to, jak se tyto boty budou chovat v praxi, si ještě musíme počkat, ale na první pohled a dotyk to nevypadalo vůbec špatně.

Scarpa

Třetí jméno, které nově zkouší své štěstí v trailu, je skialpová kultovní značka Scarpa. Na rozdíl od značky Tecnica jsou nové běžecké Scarpy postavené na opačných principech, mezi zásadní parametry totiž patří nízká hmotnost, vysoká flexibilita a dobrý cit pro terén.



Salomon

Kromě množství nových a méně známých značek nemůžeme opomenout ani stálice, jako je Salomon. I zde se v průběhu roku dočkáme množství zajímavých novinek a změn. Výrazným způsobem se změní drtivá většina běžeckých batohů a přibude dokonce i 20litrová běžecká, nebo spíš fastpackingová vesta, do které se bez potíží sbalíte i na vícedenní dobrodružství v přírodě. Nového designu se dočkala i většina bot, u oblečení se nově objeví vícebarevné potisky, které byly až doposud k vidění pouze u “silničářských” značek jako Adidas nebo Nike.



Icebug

Rozloučení s ISPO 2016 proběhlo u stánku švédského Icebugu. Tato značka nechystá pro nadcházející sezónu žádné dramatické zásahy do použitých materiálů nebo technologií, ale hotová revoluce se odehrává u použitých barev. Na rozdíl od střídměji laděných modelů pro rok 2015 budou ty letošní vyvedené v zářivých barvách duhy. I nadále ovšem zůstává zachován maximální záběr zajištěný ocelovými hroty a gumovou směsí s vysokou přilnavostí k povrchu, který tuto značku charakterizuje.