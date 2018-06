Jak (ne)naštvat svého fyzioterapeuta

1. Sestři!

Pokud jde o nedorozumění ohledně naší profese, je na prvním místě její chybná definice. Sestra, masérka, cvičitelka...? Ne, to jsou, prosím, jiné profese. O tom, co to přesně fyzioterapie je, tento článek není, ale rozhodně byste měli tušit, že fyzioterapeut nedává injekce, nedělá jen masáže (i když masáže také někdy provádí) a není instruktorem cvičení.

Moderní fyzioterapeut je něco jako programátor (skoro) ideálního pohybu. V dnešní době je to již pouze absolvent vysoké školy s titulem bakalář nebo magistr. Dříve vystudovaní mohou být ještě DiS nebo bez titulu (což samozřejmě neznamená, že by byli méně fundovaní než vysokoškoláci). Fyzioterapeut je tedy člověk, který má znalosti anatomie, neurofyziologie, ortopedie, traumatologie, interny, biomechaniky a jiných oborů.

Tak trochu koukáme lékařům přes rameno a například v rámci indikace pohybové terapie po traumatologických operacích jsme mnohdy dokonce i o dost napřed. Snažte se nás tedy oslovovat správně (nebo aspoň ne úplně špatně). Uznáváme, že oslovení paní fyzioterapeutko, pane fyzioterapeute směle konkuruje vytříbeným jazykolamům, pokud si tedy nejste jistí, že to zvládnete, oslovujte nás prostě příjmením.

2. Nedodržení indikované léčby

Autoelektrikáři do toho, jak správně opravit auto, mluvit asi nebudete. S fyzioterapeutem o tom, jak máte léčit své tělo, běžně polemizujete. To je v pořádku. Vadí nám ale fakt, že neposloucháte. Děláte si, co chcete. Ovšem odpovědnost za to, když to nefunguje, svalujete na nás.

Je jedno takové pěkné heslo, které se drží u instruktorů Dornovy metody: „Přijde-li vám pacient na druhou terapii a neví nic z toho, co jste indikovali za domácí cvičení, ukažte mu to znova. Pokud se to bude opakovat na další terapii, vynadejte mu a ukažte mu to znova. A pokud se to bude opakovat i příště, vyrazte s ním dveře.“

Dobře, pevnost dveří s vámi testovat nebudeme, ale pište si, že pokud léčebný režim nebudete dodržovat, nemůžete od nás očekávat jásání a jiskru v oku.

3. Otevřený projev nedůvěry

Diskutovat o rozdílných názorech zcela jistě lze. Něco jiného je napadání indikované léčby. Pokud váš fyzioterapeut vypadá, že své věci rozumí, snažte se jej poslechnout a vyzkoušet to, co vám doporučil. Pokud máte pocit, že váš kamarád či babička ví o terapii víc, je zřejmě nejvyšší čas fyzioterapeuta vyměnit. Diskuse je samozřejmě třeba, protože terapie se šije přímo na tělo, ale projevy nedůvěry (pokud tedy nejsou oprávněné) by přítomny být neměly. Na druhou stranu by vám měl schopný fyzioterapeut umět dotazy fundovaně vysvětlit a na poznámky reagovat.

4. Simulace a disimulace

Pokud si myslíte, že víme, co cítíte během terapie, mýlíte se. Ve vašem těle s vámi opravdu nejsme. Proto je třeba zahodit předsudky a snažit se spolupracovat. Pokud vás při terapii něco bolí, zahoďte ješitnost, povolte zaťaté zuby a přiznejte to. Bagatelizací potíží ničemu nepomůžete. A my to nakonec stejně časem poznáme. Pokud není možná plnohodnotná otevřená spolupráce, je vhodné zkusit najít jiného terapeuta (nebo babičku, která tomu rozumí).

5. Pozdní příchod

Opakované pozdní příchody nás opravdu netěší. Ano, můžete si myslet, že si zatím uvaříme kávu, ale co pacienti, kteří jdou na řadu po vás? Je častým omylem myslet si, že na vás máme neomezenou dobu, kterou vám můžeme věnovat. Ve většině zařízení, která fungují na pojišťovnu, máme na pacienta pouze půlhodinu. A tu je třeba dodržet. Nebuďte tedy překvapení z toho, že vyhrazený čas protahovat opravdu nebudeme. Přesnost je koneckonců výsadou králů.

6. Absence prádla a deodorantu

I jako zapřisáhlý „přírodní“ muž a nudista (či žena stejných zájmů), který se ve společnosti běžně pohybujete pod oblečením naostro a jste odpůrcem jakýchkoliv „zkrášovadel“, jímž je pro některé typy dokonce i deodorant, se, prosím, zkuste přemoci. Lépe bude oběma stranám. Pokud máte potíže s ramenním kloubem, připravte se na to, že jeden z vyšetřovacích hmatů je veden přes podpažní jamku... a o této (ne)voňavé oblasti koluje mezi fyzioterapeuty dost historek. A o ponožkách taky. A skoro každý z nás se v praxi setkal s člověkem, který spodní prádlo opravdu neměl (a měli byste vidět ten ruměnec při pobídce „svlékněte se do spodního prádla“). Pokud vás dlouhodobě bolí koleno nebo rameno, je prostě nutné udělat aspoň částečný kineziologický rozbor. A ten se provádí... ano, hádáte správně, jen ve spodním prádle.

Je daleko více věcí, které fyzioterapeuta netěší, zmínili jsme však alespoň zásadní. A pokud vám v hlavě utkví jen to, že nemáte zaměňovat naši profesi s profesemi jinými, budeme spokojení. Samozřejmě, uznáváme, že je i spousta věcí, jimiž štveme zase my vás. Prostě spolu komunikujme a vše bude v pořádku (a nezapomeňte na ty čisté ponožky a trenky, prosím).