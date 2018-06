Babický čtvrtmaraton: retro trika, kérky a domácí atmosféra

Babický trail je opravdu trochu jiný. Za jeho vznikem stojí muzikant David Volenec (ex Sebastians, Colorfactory a nyní Prince Of Tennis). V satelitu za Prahou, kam se před lety přestěhoval, mu chybělo sportovní vyžití nejen pro něj, ale i pro děti. A protože s partou kolem Michala Burdy z pražského tetovacího studia Tribo rád běhá, založili klub SK Babice a v roce 2011 zorganizovali první ročník čtvrtmaratonu po krásném babickém okolí.

Běží se dvě kolečka, kus lesem, kus po asfaltce, do kopce, z kopce, celkem 10 549 metrů. "To je vzdálenost, kterou uběhne každý, kdo si jde občas zaběhat," říká Michal Burda.

Už po příjezdu do Babic si uvědomíte, že tohle nebude závod, jaký znáte ze seriálu RunCzech. Shromaždiště je plné stánků se cidery, vegetariánskými pochoutkami, do dálky vonícími klobásami, registrace je oldschoolová, převlékárna v šatně místního fotbalového klubu. Do toho všude pobíhají děti, motáte se mezi kočárky, opodál se rozcvičuje muzikant Honza Čechtický, který loni dělal vodiče na cílový čas 50 minut. Nikde žádná ochranka ani hostesky s propagačními materiály velkých firem a vzorky výrobků.

Běžci z SK Babice vyznávají filozofii klasických sportovních hodnot. Jejich vzory jsou Emil Zátopek, rekordman Velké kunratické Vlastimil Zwiefelhofer, Američan Steve Prefontaine, atlet s knírem, s nímž v Babicích dokonale zapadnete, nebo už zmiňovaný běžecký hipík Bill Rodgers. Ostatně od něj babičtí odkoupili děrovaná tílka z jeho dnes už neexistující firmy a používají je jako dresy. "Máme rádi retro sedmdesátých a osmdesátých let," vysvětlují.

Prvního ročníku Babického čtvrtmaratonu se zúčastnila osmdesátka závodníků, především z okolí Davida Volence a Michala Burdy. Loni se na start postavilo už 350 lidí, závod totiž patřil do velkého seriálu trailových běhů, které sponzoruje velká firma. Letos se na startovní čáře neshromáždí více než 200 běžců. Organizátoři se totiž rozhodli ze seriálu vystoupit, protože podle nich narušoval rodinnou a kamarádskou atmosféru závodu. "První ročník byl hodně Do It Yourself, k tomu se trochu chceme vrátit," říká Michal Burda.

V Babicích v sobotu nepoběží jen dospělí, ale velký prostor dostanou i děti, a to i ty nejmenší. Organizátoři jim připravili tratě začínající na 300 metrů pro šestileté až po necelý kilometr pro patnáctileté. Po závodech se můžou zabavit třeba v cirkusové škole. Dospělí se po doběhnutí můžou občerstvit pivy mikropivovarů, pochoutkami uzenářského stánku Mastný knír, tedy jemnými klobáskami břevnovského řezníka Kšány, nebo si zatančit na hudbu kapel Zdravý játro a Atlantic Cable.

Pokud vás závod nalákal, pár míst na startovní listině babického čtvrtmaratonu ještě je. Organizátorům se ozvěte nejlépe e-mailem.