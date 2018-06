Atopický ekzém: nedejte mu šanci. Aby vás svědění nebrzdilo v pohybu

Vychytávky pro běžecký trénink z pohledu atopiků “Ekzém mám na rukou a kotnících skoro celý rok, ale v tréninku mi nepřekáží. Kdyby to bylo pod koleny jako v dětství, měl bych ale větší problém. Protože se chci maximálně vyhnout užívání mastí s kortikoidy, které ničí nadledvinky, dobře se o svou kůži starám. V zimě zásadně běhám s rukavicemi, protože jinak mi kůže popraská v linkách po celých prstech. V létě jdu z tréninku rovnou do sprchy, protože pot v popraskané kůži štípe a ekzém se horší. A mažu se mastmi na bázi konopí. Na ekzém si nestěžuji, běhat se s tím dá, ale chce to dodržovat určitá pravidla, aby si člověk zbytečně nezadělal na zhoršení stavu.” J.T., sprinter “Manžel má atopický ekzém a jediným možným řešením je mazat před i po běhu. Prostě nepustit pot na pokožku. Před během něčím hodně mastným, po běhu o trochu méně. Na obličej doporučuje Annabisu Balcann, na pusu Lipsticann.” A.H. “Mám atop v podpaždí, což je úplně na houby, v loketních jamkách a na ploskách. Nic než kortikoidy mi ale nezabírá.” E.S. “Voskovat kůži včelím voskem. A hlavně na to nehrabat.” K.Š.