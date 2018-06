Když začínáte, prokládejte běh chůzí, radí atletka Dana Šatrová

Je něco, co by měl člověk udělat, než poprvé vyběhne?

Stačí se k tomu jenom odhodlat, což je ale vůbec nejtěžší rozhodnutí.

A jak začít? Na co si dát pozor?

S během je třeba začít zvolna. Ideální je mírné, povídací tempo na krátkou vzdálenost, nejlépe na rovině a pěkně po měkkém terénu. Běh prokládejte chůzí pro úplné začátečníky jsou vhodné hole na nordic walking pro správnou práci paží a v případě nadváhy k odlehčení kloubů, nesnažte se zadržovat dech. Nádech i výdech provádějte nejen nosem, ale hlavně ústy a celkově byste měli být při běhu uvolnění.

Dana Šatrová věk: 26 bydliště: Střelskohoštická Lhota (okres Strakonice) oddíl: USK Praha (od r. 2006), předtím SOKOL České Budějovice úspěchy: HME Turín 2009 (13. místo na 800 metrů), halová mistryně ČR 2012 (na 1 500 metrů), mládežnické tituly a republikové medaile na tratích 800 a 1500 metrů, na silnici, v běhu do vrchu a krosu běhám od: odmala, respektive od dvanácti let proč běhám: běh mi přináší radost a prostě mě naplňuje

Co jídelníček, co je dobré jíst a co naopak ne?

Říká se, že běžec může všechno. Je to ale individuální, někdo spaluje jako lokomotiva a druhý přibere už jen při pohledu na jídlo. Jídelníček běžce by měl být především pestrý a vyvážený s dostatkem ovoce a zeleniny, sacharidů, bílkovin i zdraví prospěšných tuků. Omezit, nebo úplně vyloučit by měl běžec ze svého jídelníčku sladkosti, smažené a tučné pokrmy.

Podle čeho si vybíráte boty?

Mám úzkou nohu, takže beru hlavně takové, které mi na ní dobře sedí, jsou lehké a bez zbytečně vysoké podrážky. A pak vybírám samozřejmě podle toho, k jakému účelu mi boty mají sloužit, zda hledám tréninkové, závodní speciálky, krosové a podobně.

Jsou závody vhodné i pro rekreační běžce?

Pokud chce své tréninkové snažení zúročit nebo se porovnat či potkávat s ostatními běžci, rozhodně. Pro tyto běžce jsou závody často velkou motivací, výzvou a cílem, na který se chtějí připravit.

Na co si během prvního závodu dát pozor, na co nezapomenout?

Je třeba nenechat se krátce po startu strhnout davem, běžet byste měli podle svých možností, raději s pomalejším úvodem, než se tělo dostatečně zapracuje. Důležité je také rozběhání a rozcvičení před samotným závodem, nedělejte nic, na co nejste zvyklí z tréninku. Nesnažte se například napodobovat rozcvičení jiných běžců.

Jak nejlépe odbourat únavu?

Dostatečný spánek a jakákoliv krátkodobá sportovní činnost s nízkou intenzitou. Je dobré dopřát si masáž nebo jinou formu regenerace, optimální je doplnit ji protahovacím cvičením, například jógou. Důležitá je i vhodná strava.

Jaký sport je ideální na doplnění běžeckého tréninku?

Plavání a běh na lyžích. Oba jsou to vytrvalostní sporty stejně jako běhání. Plaváním skvěle rozvíjíme i udržujeme kondici s aktivním dýcháním proti odporu vody a zbytečně nepřetěžujeme klouby. Klasický styl na běžkách je velice podobný technice běhu, zapojuje téměř všechny svaly a rozvíjí kondici. Vhodné je samozřejmě i kolo, kolečkové brusle či veslařský trenažér.

Rada na závěr?

Není podstatné, na jaké úrovni sportuješ, ale jakou ti sport přináší radost.