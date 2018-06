Atleti, boxer a nejlepší krosaři. Golfové hřiště v Motole bude plné běžců

Bude to nejnabitější kros sezony, výjimečně atraktivní prostředí láká na start početné pole špičkových běžců. Kratší by byl výčet těch, kteří se tu neobjeví. "Těší nás, že si závod teprve ve třetím roce existence vydobyl takovou prestiž," říká Martin Dvořák z pořadatelského týmu.

Prozraďme, jaké hvězdy se na trati objeví: nebude scházet nejlepší tuzemský vrchař Robert Krupička, sedmý z mistrovství světa a vítěz tří závodů letošního trailového poháru, můžeme se těšit i na všestranného vytrvalce Ondřeje Fejfara, letošního vítěze Karlovarského půlmaratonu nebo účastníka mistrovství Evropy v běhu do vrchu.

Kromě nich budou závodit další skvělí především silničáři i dráhaři – "mistr desítka" Milan Kocourek tady loni vyhrál a pak skvěle reprezentoval na evropském šampionátu v krosu. Jeho tréninkový parťák Jiří Homoláč získal letos titul mistra republiky v maratonu. "Opravdu perfektní. Krásné prostředí pro závodníky i diváky a tvrdá a přehledná trať. Pravý kros. Uměl bych si tady představit i mistrovství Evropy," hlásil loni nadšeně jejich trenér Jiří Sequent. Dále poběží zkušení Roman Skalský, Martin Frei a snad i evropský halový medailista 2012 na 800 metrů Jakub Holuša.

Mezi ženami jdou na start s nejvyššími ambicemi vrchařka Iva Milesová a Pavla Fričková (dříve Havlová). Nejmíň si na stupně vítězů věří mladá naděje Pavla Zahálková, pro radost se do Motola chystá olympionička Ivana Sekyrová a vrací se i bývalá lyžařka Eva Skalníková. Předloni byla sedmá na mistrovství světa v trailovém běhu na Havaji. A právě z Motola se vítězové kvalifikují na prosincový horský půlmaraton na Kuaola ranči na ostrově Oahu, v místech, kde se natáčel Jurský park nebo Godzilla.

Běží se čtyři kopcovité, ale i hravé okruhy po fairwayích i greenech, celkem osm kilometrů. Hřeby z treter běžců se stanou pro trávník areálu skvělým megavertikutátorem před nadcházející zimou… A pro běžce zase bude kvalitní výkon jakýmsi úspěšným hole-in-one, zůstaneme-li u zdejší terminologie.

Závod je ale jako vždy v Salomon Trail Running Cupu "zážitkovou" šancí pro širokou běžeckou veřejnost, přichází po "sedmihřebenných" Boskovicích, novinkové výpravě na Králický Sněžník, nádherné túře okolo Lipna, tradiční osvěžovačce v Říčanech nebo beskydských krpálech ve ski areálu Opálená.

Už od 10:00 hodin poběží v Motole kratší vzdálenosti děti od nejmenších věkových kategorií, ve 12:10 startuje kratší hobby běh na 4 km a ve 12:50 pak hlavní závod. Běžecký adrenalin do žil celé rodinky – včetně sebe, neboť je zároveň zdatným běžcem - napumpuje úřadující profesionální mistr Evropy v boxu Lukáš Konečný. Děti i ženu přivede desetibojařská legenda Roman Šebrle. Postaví se mu i jeho letitý rival Tomáš Dvořák, dnes šéftrenér atletické reprezentace. Poběží i další olympijská vítězka Kateřina Neumannová.

Závod je také mistrovstvím Prahy v krosu a v cíli leží poslední body pro letošní trailový seriál, bude se rozhodovat o celkových vítězích.

Vedoucí žebříčků STRC 2013 před posledním závodem: Muži do 29 let: Goga (Pardubice), do 39: Růžička (Recoimex Brno), do 49: T. Nohejl (SK DNF), do 59: Poduška (MK Kladno), do 69: Kaše (Barnex Brno), nad 69: Holý (Moravská Slávia Brno). Ženy do 34: Švarcová (Ivančice), do 44: Bebiačová (Žilina), do 54: Chlubnová (Pardubice), nad 55: Kašová (Barnex Brno).

A ještě zajímavost – zapomeňte na "zlatokopecké" ceny některých běžeckých seriálů dolujících ve vlně běžeckého boomu, tady zaplatíte za účast jen 30 Kč… Zkrátka, týden před Kunraticemi další běžecká lahůdka nejen pro Pražany.

Více informací, kompletní žebříčky STRC, registrace i videoprohlídka trati najdete zde.