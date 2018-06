Tipy na aplikace, které vám pomohou zvolit správné tempo

Tréninkové tempo

První aplikaci, kterou si představíme, najdete na stránce mcmillanrunning.com. Na ní se nachází speciální kalkulátor, který vám na základě vašeho aktuálního času na libovolné distanci (například pět kilometrů) spočítá, jakých časů byste měli být schopni dosáhnout na dalších vzdálenostech. Od 100 metrů až po 100 mil. Jedná se samozřejmě o odhad (když někdo zvládne uběhnout rychle 100 metrů, neznamená to, že uběhne 100 mil), ale pokud dosáhnete takové výkonnosti, že zvládnete běžet konstantním tempem danou vzdálenost, mohou být tato data relevantní.

To ale není vše. Do kalkulačky můžete zadat také čas, kterého byste na libovolné trati chtěli dosáhnout, a stránka vám poradí, jakého tempa byste měli dosahovat na ostatních vzdálenostech, abyste na daný cíl natrénovali (na kratších vzdálenostech to bude rychlejší tempo, na delších naopak pomalejší).

Stejný výpočet vám kalkulátor může nabídnout i pro tepovou frekvenci. V tomto případě však již budete potřebovat placený účet za dva dolary měsíčně. Placený účet vám dále může připravit kompletní trénikový plán nebo poradí, jak přizpůsobit tempo aktuální venkovní teplotě. Služba má také svou mobilní aplikaci pro iOS a Android.

Když jdu na závod

Vyrazíte-li na samotný závod, do kterého jdete s plánem překonat osobní rekord, kamarádův čas nebo vyhrát v sázce, může se vám hodit mít u sebe časy na jednotlivých kilometrech. V průběhu závodu tak budete mít přehled, jak moc jste před nebo za plánovaným cílem, a to i bez chytrého sporttesteru (stačí obyčejné hodinky či stopky).

Do formuláře na runnersworld.com zadáte vzdálenost a plánovaný čas a kalkulátor vám nejen spočítá čas na každém kilometru, ale rovnou vám vytvoří náramek, který pak stačí jen vytisknout a přilepit na zápěstí. Věřte, že pokud běžíte na čas na hraně svých schopností, ke konci závodu budete rádi, že nemusíte počítat ani jednoduché součty a vše máte napsané na ruce.

S tempem pomůže i hudba

Někdy je obtížné udržet požadované tempo, i když máte natrénováno. Bez neustálého pokukování po hodinkách se nejspíš neobejdete, pomoci si ale můžete hudbou. Na stránce rockmyrun.com si můžete navolit hudbu nejen podle hudebního vkusu a momentální nálady, ale také podle tempa, jímž chcete běžet. Rytmus hudby vám pak pomůže s udržením konstantní rychlosti. Součástí služby jsou i mobilní aplikace pro iOS a Android.

Základní funkce jsou zdarma, pokud se budete chtít zbavit reklam a získat navíc některé užitečné funkce (širší možnosti úpravy tempa, změna hudby na základě srdečního tepu a další), bude vás to stát tři dolary měsíčně.

Pokud znáte a používáte jiné aplikace a služby, které vám pomáhají s běháním či cvičením, podělte se o ně v diskuzi pod článkem.