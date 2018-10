Rozběhněme to s EPP a pomozme hendikepovaným pracovat

Zaběhat si, zajezdit na kole nebo třeba vyrazit na běžecký pás a zároveň pomáhat? V posledních letech je taková forma charity možná i u nás. Díky Nadaci ČEZ a jejímu projektu, který bychom už mohli bez nadsázky nazvat velkolepým: aplikaci EPP, které jsme si zvykli familiárně říkat „EPPka“, má v mobilu stažený kdekdo z nás.

EPPka a tisíc příběhů

Když jste o ní slyšeli poprvé, možná vás také napadlo: Proč bych používal klasickou sportovní aplikaci, když mohu ke stejnému účelu použít EPPku? Ta zvládne také spočítat kilometry, rychlost a další detaily aktivity a navíc umí zázračně „přetavit“ moje kilometry na peníze, které Nadace ČEZ uvolní na projekt, který mě samotného oslovil a který jsem si před výběhem nebo projížďkou sám vybral z nabídky?

Není to tak dávno, co jsme vám tuto aplikaci představovali. Pravidelně vám také přibližujeme vybrané příběhy lidí nebo sdružení a spolků, kterým pomocí aplikace můžete přispět. Na každém našem Rungo závodě si tak spousta z vás EPPku zapnula a nasbírala spoustu bodů, potažmo peněz na desítky projektů. Skrze aplikaci EPP se nedávno podařilo pomoci už tisícímu projektu a pozitivní mánie „potím se pro dobrou věc“ pokračuje. A nyní máte další příležitost pomoci nejen při individuálním tréninku, ale se spoustou dalších lidí na našem závodě.

Ještě EPPku neznáte? Mrkněte, jak funguje, zde.

Stáhnout, otevřít, vybrat projekt a běžet nebo jet na kole můžete kdekoli a kdykoli. My však budeme moc rádi, když se tak stane na našem posledním závodě sezóny a na posledním Rungo závodě vůbec, který se bude konat 3. listopadu v Říčanech. (Dostal příznačný název Srdcervoucí běh a více si o něm můžete přečíst zde.) Budeme se zde loučit s Rungo, ale rozhodně ne s EPPkou! Na startu tedy určitě nezapomeňte stisknout oranžové tlačítko a vyběhnout na pomoc.

Pomozte hendikepovaným splnit si profesní sen

Komu budeme pomáhat? Proč ne například projektu, který dál smysluplně pomáhá? Klubíčko je sociálně prospěšná firma se sídlem v Berouně, která vytváří příležitosti pro lidi, jejichž život je ovlivněn zdravotním hendikepem. Organizace už více než 20 let pomáhá a poskytuje sociální služby dětem i dospělým se zdravotním postižením. Ve Vráži u Berouna provozuje také částečně bezbariérový penzion rodinného typu, který poskytuje odlehčovací a sociálně aktivizační služby pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením, týdenní stacionář, zajišťuje různé terapie a volnočasové aktivity: Hendikepovaní v rámci Klubíčka pravidelně cvičí v tělocvičně, chystají se také kurzy plavání.

Klubíčko funguje jako sociální firma, snaží se co nejvíce zaměstnávat lidi s hendikepem. Protože být hendikepovaný neznamená být neužitečný nebo nemoci naplnit určité životní cíle, například si najít práci, která mě bude bavit. „V minulých letech prošli naším tréninkovým pracovištěm dva klienti, jeden z nich je zaměstnám jako uklízeč v našem Penzionu Klubíčko Vráž, další pokračuje v tréninku. Od září nám přibylo šest nových klientů do tréninkového pracoviště a právě pro ně vytváříme další tréninková a později i pracovní místa. Nyní jsou to pracovní pozice uklízeč, pomocný kuchař a pracovník tvořivé dílny, nově rozšíříme nabídku pracovního uplatnění o pozice pomocný ošetřovatel a prodejce na stánku KlubkoCafé,“ vypočítává Alena Pecková, ředitelka Klubíčka.

V tomto směru se v Klubíčku chtějí posunout ještě dál: Mají v plánu rozšířit své tréninkové pracoviště, kde si klienti za spolupráce asistentů osvojují pracovní návyky a dovednosti.

Nově by součástí toho tréninkového pracoviště měla být kuchyňka a tvořivá dílna, ve které budou klienti péct sladké a slané pečivo, připravovat sypané čaje a vyrábět různé malé dárkové předměty, jako třeba vonné soli nebo ručně vyráběná mýdla. Produkty pak budou k dostání v pojízdné kavárně spolu s dobrou kávou, kterou budou zákazníkům opět připravovat klienti Klubíčka.

Kavárna, kde se platí dobrými skutky

„Projekt Pojízdná kavárna ´KlubkoCafé aneb káva za dobrý skutek´ je založen na příkladu dobré praxe DobroKávy Brno,“ vysvětluje Alena Pecková nápad „prodávat“ kávu za příslib, že „kupující“ vykonají něco dobrého. Klubíčko však tuto původní vizi Libora Hořeního obohatí o přidanou hodnotu. „Tou je vytvoření nové činnosti tréninkového pracoviště a nových chráněných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením,“ dodává Alena Pecková.

Ředitelka Klubíčka zmiňuje i „vedlejší produkty“, které takový projekt může přinést zdravým lidem: „Podávání kávy za dobrý skutek považujeme za výborný nápad, který může prolomit ledy a pomoci veřejnosti přemoci ostych a obavy z komunikace s postiženými lidmi a přinést našim klientům a zaměstnancům smysluplnou práci.“

Pojízdná kavárna KlubkoCafé bude fungovat jako pravidelný stánek na berounských farmářských trzích a různých akcích pro veřejnost konaných v regionu. „Rádi s naší kavárnou přijedeme i na různé soukromé oslavy či podnikové akce a uvítáme i další příležitosti, jak potěšit širokou veřejnost dobrou kávou nebo čokoládou a různými domácími zákusky, které budou péct klienti našeho tréninkového pracoviště,“ dodává Pecková.

Za peníze, které „vypotíme“ při běhání s EPPkou, koupí organizace Klubíčko právě onen mobilní stánek a kvalitní kávovar. Jistě uznáte, že do sebe všechno zapadá, když vám na závěr povíme, že tato káva bude nabízena zdarma, pod příslibem vykonání dobrého skutku. Pojďme proto do toho.