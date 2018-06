Antibiotika zatíží tělo tak, že bychom neměli sportovat ještě týden

Že to v momentě, kdy se necítíme dobře, nemáme s pohybem přehánět, ví úplně každý. Co však dělat v situaci, kdy je nemoc na ústupu a nás už po několikadenní pauze svrbí nohy? Záleží především na našem onemocnění. Pokud jde o banální nachlazení, mírnému tréninku nestojí nic v cestě, jiné je to v případech, kdy užíváme antibiotika.

Antibiotika jsou zátěží pro naše tělo

Antibiotika lékaři předepisují na léčbu bakteriálních infekcí. Mezi ty nejběžnější, které zažil snad každý, patří infekce horních cest dýchacích. Ty se projevují rýmou, angínou nebo například zánětem dutin. Lékaři je však pacientům nasazují i při léčbě kožních nebo ušních infekcí. Podle konkrétního druhu pak antibiotika v těle zabíjejí škodlivé bakterie nebo zabraňují jejich množení. Ať už antibiotika fungují na jakémkoliv principu, nerozlišují, jestli jde o bakterie, které způsobily naše onemocnění, nebo o užitečné bakterie, které tvoří například střevní mikroflóru.

Antibiotika nejsou našemu tělu vlastní, stejně jako například alkohol, droga nebo třeba jed. Tělo se proto snaží tyto látky z organismu dostat a vylučuje je játry nebo ledvinami. Organismus proto při zpracování antibiotik prochází velkou zátěží a není vhodné jej ještě více namáhat fyzickou aktivitou. To je také důvodem, proč se při braní antibiotik nedoporučuje užívat alkohol. Tělo je oslabené a další zátěž by mu mohla zásadně uškodit.

Imunoložka Andrea Poloučková varuje také před fyzickou aktivitou v období, kdy bereme antibiotika kvůli problémům, které nejsou tradičně doprovázeny rýmou nebo angínou. I když nás například kožní infekce nemusí jakkoliv omezovat při tréninku, léčba antibiotiky bude probíhat na obdobném principu jako u infekcí horních cest dýchacích. „I kožní onemocnění, která se mohou zdát banální, tak banální nejsou, jako například kožní projevy boreliózy. Ani v těchto případech proto není vhodné sportovat při současném užívání antibiotik. Ideální je možnou fyzickou aktivitu konzultovat s lékařem, který léky předepsal,“ doporučuje doktorka.

Kdy je ideální začít s tréninkem?

Trénování s antibiotiky je tak podle lékařů jednoznačně mimo hru. I po jejich dobrání je však vhodné si na první výběh ještě chvíli počkat. Naše imunita totiž potřebuje čas na rekonvalescenci a začít s běháním hodinu po užití posledního léku z plata by se rozhodně nemuselo vyplatit. Ideální dobou pro zotavení imunitního systému je jeden až dva týdny od dobrání antibiotik. Pokud chcete s fyzickou aktivitou začít dříve, poraďte se nejprve s doktorem, případně trenérem.

Zřejmě nikdo z nás nebude mít po několikatýdenní pauze ambice trhnout svůj osobák, i přesto je nutné mít na paměti, že na původní objem a intenzitu tréninku je třeba najíždět postupně. Imunitu můžeme podpořit také pestrou a vyváženou stravou, popřípadě výživovými doplňky. Navrácení nemoci předejdeme vhodným oblékáním a včasným převléknutím do suchého oblečení.

Antibiotika jsou nepochybně zázrakem, který však umí způsobit tolik nemocí, kolik jich umí vyléčit. Dbejte především rad svého lékaře, který ví, proč vám lék předepsal a jaké mohou být jeho účinky. Opatrnost je na místě i po dobrání léčiv. I když se může zdát, že jste po zdravotní stránce v pořádku, vašemu imunitnímu systému stačí jen málo k tomu, aby nemoc opět propukla a měla dokonce daleko horší průběh než před tím.