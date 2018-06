ANKETA: Je lepší trénovat ve vedru, nebo v mrazech?

Zeptali jsem se za vás Volil byste raději trénink ve vedrech, nebo mrazech? Jan Kreisiger (běžec): Osobně mám raději tréninky v zimě, a to hlavně když naběhávám kilometry. V chladu se objemy běhají o moc líp než v teple. Na druhou stranu, když je potřeba začít běhat rychlé úseky na dráze, je k tomu zapotřebí teplo. Takže mám rád i teplejší počasí, ale teplotám okolo 30 stupňů se raději vyhýbám. Petr Soukup (běžec, trenér): Osobně lépe snáším teplé počasí, ve kterém jsem dosáhl svých největších sportovních úspěchů. Nemám zkrátka problém to uchladit. Nejsem naopak moc velkým příznivcem zimy, kdy je vyšší riziko zranění nebo onemocnění. Michal Šubrt (triatlet): Volil bych raději tréninky v chladném počasí, protože na teplo se moje tělo nedokáže tak dobře adaptovat. Je pro mě daleko přijatelnější přiměřeně se obléct a běhat v zimě než v horku, protože to už ze sebe většinou není co sundat.