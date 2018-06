Anketa: která značka si podle vás poradila s limitovanou edicí nejlépe?

V pondělí 18. dubna se běžel jeden z nejslavnějších závodů světa - městský maraton v Bostonu, který se letos konal už po stodvacáté. Díky této neuvěřitelně dlouhé tradici je Boston suverénně nejstarším maratonem světa a zároveň se řadí mezi pět nejvýznamnějších světových běhů. Na trať se každý rok vydá v průměru 20 tisíc běžců, jimž podél trati fandí více než půl milionu diváků.

Není proto divu, že tento unikátní závod láká pozornost nejen sportovní veřejnosti, ale také výrobců běžeckého vybavení, kteří pravidelně přicházejí s botami i oblečením v limitované bostonské kolekci.

Jednotlivé značky obvykle využívají Boston k propagaci svých nejoblíbenějších modelů. Uvedení limitované kolekce spojené s jedním závodem může vzbuzovat dojem, že se z vás výrobci snaží vytáhnout peníze za další zbytečné boty, ale vzhledem k tomu, že Boston je vzhledem k nutnosti kvalifikace a velkému přetlaku zájemců závod, na který se podíváte pouze jednou za život, není od věci si odvézt památku, která vám bude zážitek připomínat.

Pojďme se podívat, jaké barevné vzory byly v kurzu na letošním ročníku Bostonského maratonu.

Adidas Adizero Adios 3

Lehká, rychlá a dynamická bota má potenciál k zaběhnutí světového rekordu a zároveň je dostatečně pohodlná, aby v ní mohl maratonskou distanci absolvovat i rekreační běžec s časem přes tři hodiny. Adios patří dlouhodobě k nejoblíbenějším závodkám a na Boston se oblékla do tradiční modro-žluté kombinace, která je pro tento závod typická.

Newton Fate 2

Entering Newton, hlásá nápis na vnější straně této pohodlné objemové boty a připomíná klasické americké “vítací cedule”. I Newton vsadil na bostonskou modro-žlutou, kterou navíc doplnil vizualizací výškového profilu - Boston Marathon se totiž překvapivě neběhá po rovince, ale obzvláště v druhé části musí běžci zdolat množství nepříjemných kopců.



Skechers Performance GoMeb Speed 3

Skechersky se na maratonských závodech řadí mezi nejaktivnější značky od doby, co v nich začal závodit jeden z nejlepších a nejoblíbenějších amerických maratonců Meb Keflezighi. Ten dokázal maraton v Bostonu vyhrát v roce 2014 a i tento úspěch připomíná modro-zelená ultralehká závodka GoMeb Speed v lehkém retro provedení.



Saucony Green Line Kinvara

Na rozdíl od většiny ostatních značek se Saucony nesoustředí při návrhu limitované edice na závod samotný, inspiraci hledali designeři ve městě jako takovém. Výsledkem jsou boty Kinvara - lehké a svižné s nízkým dropem - v zeleno-bílé barevné kombinaci odkazující na silný vliv, který má v Bostonu početná irská komunita.



Saucony Green Line Triumph ISO 2

Máte-li rádi zelenou, ale Kinvara je na vás příliš lehká a málo tlumená, můžete si spravit chuť díky totožné barevné kombinaci u výrazně robustnějšího tréninkového modelu Triumph ISO. Patří mezi nejtlumenější a nejpohodlnější běžecké boty na trhu.



Nike Zoom Streak LT 3

Tradiční a oblíbenou závodku od Nike nemohla bostonská kolekce minout. Stejně jako již zmíněné adidasky najdete i Streak LT 3 v početném zastoupení na čele závodu, na nohou všech ambicióznějších běžců. Nike vsadil na osvědčenou modrou a žlutou, která tento závod provází od startovního výstřelu až na cílovou čáru.



Nike Lunarepic

Závod v Bostonu si nemohla ujít ani žhavá novinka z dílny Nike, futuristicky vyhlížející Lunarepic. Barevné provedení je velmi podobné jako u modelu Streak, ale design je celkově více jednodušší a čistší, aby vynikla unikátní vysoká konstrukce této boty.



Nike Free RN Distance

U Nike zůstaneme i do třetice. Tentokrát s další novinkou, která rozšiřuje řady populárních freeček. Model Free RN Distance svým modro-žlutým vzhledem zapadá perfektně do řady, kterou započaly Streak a Lunarepic, ale svými funkčními vlastnostmi by naopak měl výrazně vyčnívat z toho, na co jsme u freeček zvyklí. Měkčí, pevnější a stabilnější konstrukce udělá své a vypadá to, že jsme se dočkali doby, kdy se dá i v Nike Free bez potíží uběhnout celý maraton.



Brooks Nantucket Adrenaline GTS 16

Brooks se vydal podobnou cestou jako Saucony a místo závodu si vzal za inspiraci Boston a přilehlé okolí. Populární objemovka s výraznou kontrolou pronace byla pro tento rok uvedena v provedení Nantucket odkazujícím na blízký ostrov s bohatou velrybářskou historií. Tento ostrov v současnosti patří mezi nejlukrativnější lokality v USA a v minulosti inspiroval například spisovatele Hermana Melvilla (Bílá velryba) nebo Edgara A. Poa (Příběhy Arthura Gordona Pyma).



New Balance Fresh Foam 1080

Zatímco všechny ostatní značky se upínají ke konkrétním historickým místům nebo událostem, New Balance sází na retro vizuálně spojené se slavným basebalovým klubem Red Sox. V designu bostonských NB dominuje šedá a rudá a tyto boty potěší především ty, kdo nevyhledávají křiklavé a jasné barvy, ve kterých se dnešní běžecké boty vyrábí.



