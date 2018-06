V anketě o nejoblíbenější sport roku 2014 vede kolo se svými 31% nad během s 23,6%. Třetí nejoblíbenější je plavání (12,2 %) a s bramborou se umístila turistika, které dýchá na záda chůze. V dalších grafikách se též dozvíte proč Češi nesportují častěji, za co utrácejí nejvíce peněz, který sport nejraději sledují nebo touží vyzkoušet a podobně.

Za zajímavé považujeme to, že v mladé kategorii od 12 do 19 let zvítězil běh před fotbalem.

Další zajímavé informace najdete ZDE.