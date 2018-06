Když ženy vybírají běžecké věci, muži oprávněně šílí, naznačila anketa

Podle čeho si čtenářky RUNGO.cz kupují oblečení na běh? Eva: Jdu na nákup s tím, že něco konkrétního potřebuji. Pak už vybírám podle funkčnosti, barvy a ceny. Cena je asi na posledním místě, protože když se zamiluji do nějakého kousku, musím ho mít.

Petra: Já podle kvality a barvy. Musím být vidět. Lucie: Nejdřív barva, pak kvalita materiálu, nakonec zhodnotím i cenu. Když už ty výkony nejsou tak kvalitní, musí mi to prostě ladit a slušet. Eva: Když si vybírám, co zrovna potřebuji (jsou i situace, kdy vůbec nic nepotřebuju, to víme všechny), je to hlavně podle funkčnosti. Pak následuje cena a úplně nakonec barva. Dokonce jsem donedávna ignorovala cokoliv růžového, ale poslední dobrou mi růžové věci jsou nějak líp nebo co! Aneta: Podle ceny, barvy a taky podle toho, jestli to má kapsy! Ty prostě nutně potřebuji! Ivana: Sluší? Nesluší! Hana: Materiál, barva, cena. To, že už vůbec nic na běhání nebudu potřebovat pár let, to je věc zcela podružná! Tana: V první řadě mi musí dobře sedět, většinou si zahopsám i v kabince, abych viděla, co to dělá.