ANKETA: ženské zadečky jsou to, co muže nejvíce přitahuje

Oslovila jsem stovku mužů, aby mi důvěrně sdělili, co obdivují na ženách v pohybu. Nejzajímavější odpovědi jsem podle typu respondenta a jeho vnímání ženských objektů rozdělila do třech kategorií. Poetové, přisluhovači pudů a obdivovatelé ženské duše mi na otázku, co se jim líbí na běhajících ženách, odpověděli následovně:

Poetové

Muž je lovec. Aspoň trochu dopředu myslící lovec. Vidí běhat ženu. Proč to dělá? Pro sebe, nebo kvůli ostatním? Co to je za tvora, že tak trápí svoje tělo, Toho odříkání, co se týče jídla, vstávání a přemáhání únavy po návratu z práce... Když je k sobě takto tvrdá, určitě bude stejná i při výchově svých potomků. Žádná taková, kterou si posadím domů a bude jen rodit, číst magazíny, sledovat telenovely a na mě bude všechno okolo. Tohle je můj ideál, s ní bude život pestřejší. Takže na běhajících ženách se mi líbí, že když běží naproti, usmějí se, i když mají tep 230 a nohy v jednom ohni. Protože nikdy neví, zda nejsem trochu dopředu myslící lovec. Tomáš K.



Běžet za nimi, to je velice inspirativní. Jiří K.

To, že se mi líbí běhat za třepotavými prdelkami běžkyň, zveřejnit nemohu, neboť by mi manželka uvařila kávu od Žida. Nechci, aby to vyznělo sexisticky, ale tělo v pohybu je signálem optimismu. Ohlížím se za běžci bez rozdílu pohlaví, protože po nich zůstává opar endorfinu v ovzduší. Dokonce, když mě bolí noha, dokáži i ukápnout slzu závisti a stesku. Pavel O.

Fascinuje mě ten hypnotizující pohyb, který mě přivádí do transu, že bych se panu Freudovi vyzpovídal ze svých hříchů, protože "hopinky hopinky" je ta nejbáječnější cesta, kterou mohou ženské křivky opisovat, když žena běží. Miluji jedinou, ale protože mám veliké srdce, líbí se mi všechny běhající ženy. Pavel D.

Jsa estét, vždy ocením vnadnou krasavu v úprku. Jeví-li se "en face", nejdříve moji pozornost upoutá bříško (současné běžecké kostýmy tomu napomáhají). Při pohledu zezadu mi zrak nejdříve spočine na vypracovaných lýtkách, na pracujících hýždích posléze. Cvičenky v teplákovkách, byť ztepilé, mne pranic nezajímají. Pavel J.

Na běhajících ženách se mi zejména líbí sledovat jejich došlapy a vůbec pohyby jejich nohou... líbí se mi běhající žena s absencí jakéhokoliv mp3 přehrávače na uších, která dává pozor právě na došlapy, držení těla a v neposlední řadě na tempo. Na ženu běžící v tempu okolo 4:30 min/km je pohled fascinující! Lukáš R.

Pudoví pronásledovači

Líbí se mi jejich zadek. Jak se krásně chvěje a klepe a jak je u těch, které už běhají déle, krásně pevný a tvarovaný. Radek Č.

Když běžím, ať už závod, nebo jen tak kolem Vltavy, vždycky je velmi příjemné běžet za nějakou běžkyní. Pohled na ten zadeček člověka tak nějak táhne vpřed. Michal H.

Mě upocený ženský přitahujou. A ty prdýlky! Pavel Š.

Totéž co na neběhajících, jenom je to všechno takové sebevědomější a zpevněnější. Vojta K.

Nejlepší je běžet za krásnou ženou a kochat se její postavou. Proto běh flákám. Když poběžím první, tak se není na co dívat. Marek T.

Že toho hodně ukážou a ještě to skáče. Sw.Dg.

Vůle dosáhnout cíle, zadek v těsných kalhotách a poskakující kozičky. Jan V.

S běhající ženou je větší legrace a lépe mi voní žena zpocená než navoněná. Ondřej M.

Je to asi ten vlastní pohyb, který zdůrazňuje a vyzdvihuje ženské křivky. Pomáhá jim pak k sebevědomější chůzi a pohybům vůbec. Pohyb je pro mě velice důležitý, je součástí přitažlivosti. Míra B.

Obdivovatelé ženské duše

Na běhajících ženách se mi líbí, že vůbec běhají. Ne všechny ženy lze přesvědčit, že to není jen nudnej sport. A co se týče fyzična, tak to je jasný, že zadeček. Tomáš F.

Všechno. Zvláště když mě nějaká běžkyně předběhne. To se pak i při takovém výběhu, kdy má člověk pocit, že by to nejradši zabalil, tempo rázem zvedne, nohy přestanou bolet, jen ta tepovka neklesá. Ondra M.

Na běhajících ženách se mi líbí úplně to samé, co na ženách neběhajících. Je ovšem pravda, že ty běhající (či sportující) to mají tak nějak častěji. Tedy úsměv, sexy postavu a chuť něco zažít. Filip M.

Na běhajících ženách se mi líbí, že jsou ve formě, sexy a v pohodě. A jak jim sluší sportovní oblečení. Michal C.

Upnuté oblečení a to, že se s nimi - při sportu obecně - snadněji mluví. Myslím určitou uvolněnost, větší bezprostřednost. Petr T.

Když místo poskakování po chodníku sprintujou. David M.

Na běhajících ženách se mi nejvíce líbí ženy. Marek S.

Běhající ženy jsou pro mě sexy nejvíc tím, že jsou schopny něčeho tak individuálního, samostatného až osamělého, jako je běh. Je to pro mě důkaz nezávislosti a pevné vůle, tedy vlastností, které jako muž na ženách velice oceňuji a občas marně hledám. Ivan P.

Na obézních, silnějších a starších jejich vůle a odhodlání, na mladých vysportovaných úplně všechno. Jiří Š.

Svěží duch, krásná těla, síla překonávat se a překonávat obtíže. Péče o své zdraví a krásu. Filip Š.

Na těch, co nejsou žurnálově vystajlované a uzavřené do ulity pomocí hudebního přehrávače, se mi líbí jejich něžný a zpocený úsměv při pozdravu. Milan K.

Obdivuju je, že jsou dobré, často mnohem lepší než řada chlapů. A samozřejmě se mi líbí i jejich postavy. Ze všech stran je to příjemné rozptýlení, zejména při městských bězích. Mirek Č.

Podle toho, jestli běžím za nimi, nebo proti nim. Z každého úhlu se najde něco, co se mi líbí. Na závodech se mi líbí, že tam hlavně jsou a při ultra se za nimi dobře šlape – člověk přijde na jiné myšlenky. Co se mi naopak nelíbí, je, když ženy nezdraví. Michael N.

Pokud žena běhá už nějakou dobu a má naběháno, je to pohyb samotný a jeho ladnost. A pokud je to žena začátečnice, tak obdivuji, že se do běhu pustila, a věřím, že se časem dopracuje k ženě, která má naběháno. A líbí se mi, když má zadek jako rajče! Jakub L.

To, že jsou báječné a během krásní. Tomáš Z.

Že mají odhodlání a chuť běhat a ještě se u toho usmívat a vypadat dobře. Lukáš O.

Závěr je jasný. Přes různé typy respondentů se muži shodují na tom, že nejvíc milují pohled na naše pozadí. Proto je potřeba hodně trénovat, abychom jim pravidelně o kousek utíkaly. Jen tak budou mít největší motivaci se držet stále na dohled.