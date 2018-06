ANKETA: Běháte na ostro?

Marlene Dietrichová vždycky říkávala, že hedvábné spodní prádlo musí nosit pod filmové kostýmy i přesto, že není vidět, protože jen tak dokáže zahrát opravdovou femme fatale. Platí to i pro běžce? Může se pocit volnosti při pohybu téměř bez ničeho odrazit i na uvolněném stylu běhu? Vyzpovídala jsem běžeckou obec a zjistila, že je rozdělena do tří (téměř) nesmiřitelných názorových táborů. Do které kategorie patříte vy a proč?

Rajcovníci a rajcovnice

Zatímco v létě se k běhu na ostro odváží spousta lidí, v zimě už je běh „dole bez“ jen pro tvrdé ultrajádro přesvědčených. Vede je k tomu krásný pocit svobodného pohybu, navíc neomezeného kousáním vlka a textilií zaříznutou mezi půlkami.

„Kalhotky ani omylem, nesnáším to.“ Katka

„Vzhledem k elasticitě legín bych vždy trencle modifikoval v nechutně zařízlé běhu bránící tangáče. Proto věnuji výběru zimních legín náležitou pozornost, aby i v legínách na ostro bylo nádobíčko v teplíčku a v mrazu nezvonilo jak rolničky z trojky v Mrazíku.“ Pavel



„Naostro. Ten pocit volnosti je super!“ Petra

„Jedině na ostro – nic mě netlačí a mám po obávaných mykózách. Tak jsem si na to zvykla, že učím i tělocvik bez. Stejně ty kalhoty, prádlo a tričko musím vyprat, neumím si představit, že bych si propocené oblečení na sebe vzala ještě jednou.“ Radka

„Zásadně na ostro. Když si vezmu spodky, mám vlka. Navíc jsem přední pražský primitiv a ti spoďáry zásadně nenosej.“ Mára

„Když mám dobrý kalhoty a není to vidět, jdu naostro. Jelikož věčný vytahování zařízlých kalhotek fakt nesnáším.“ Eva

„Poučena dlouhým během a sérií pokusů a omylů běhám cokoliv nad 15 kilometrů na ostro. Vystřihla jsem spoďáry i z běžecké sukně.“ Katka

„Zásadně BEZ. Má to spoustu výhod. Minimálně tu, že když potřebujete odsprintovat do křoví, lépe se to svléká.“ Babeta

Sezónní baliči

Přiznávám, osobně patřím mezi převlékače kabátů (a kalhotek), kteří při běhání využívají výhody obou stylů. V létě si pod šortky se všitými kalhotkami už nic neoblékám, zatímco v zimě se pod dlouhé legíny vyzbrojuji zateplenými funkčními bombarďáky. Vede mě k tomu lenora prát vrchní legíny po každém tréninku spojená s potřebou udržet zpocené pozadí v suchu a teple.

„Pod dlouhé běžecké legíny určitě spodní prádlo.“ Michal

„Pod legíny kalhotky, v létě ve dvouvrstvých na ostro.“ Renata

„V létě na ostro, v zimě pod legíny běžecké slipy.“ Lukáš

„V létě, když je vedro, klidně bez. Ale legíny musejí udržet moje povislý břicho. Rolování zpátky na zpocené tělo je dost nepříjemné, takže kalhotky bezešvé a funkční, hlavně v zimě.“ Miluše

„V létě pod maratonky nic, mají všitou síťku, takže až na výjimky nic nevypadává. V zimě pod legíny běžecké slipy adamky. Nohavičky od trenek se totiž umí dost snadno vytáhnout a pak nepříjemně shrnout na stehnech.“ Petr



„Když je velká zima, kalhotky si beru, jinak na ostro. Důležité je být řádně odchlupená, jinak to blbě dopadne.“ Eva

Klášterní chovanci

Existuje i široká skupina zásadových odpíračů běhání „dole bez“. Odmítají je jak kvůli pocitu, tak především z hygienických důvodů.

„Vzhledem k tomu, že legíny či kraťásky používám tak na dva výběhy, nedokážu si představit, že ten malý kousek látky opětovně přiložím na ona místa. Kalhotky vždy po výběhu měním, protože jsou totálně propocené. Běžet bez – to bych si připadala jako nahá!“ Eva



„Spoďáry vždy – nejlépe bavlněná tanga“. Věrka

„Já nosím kalhotky i pod všité – naostro bych to nedala.“ Zuzka

„Naostro ne. Měla bych na delší trase obavy z ušpinění... dobíhat s flekem mezi nohama? Nikdy!“ Bára

„Z hygienického hlediska určitě kalhotky!“ Marcela

„Nikdy by mě nenapadlo běžet na ostro, kalhotky krásně sajou pot. Pak hned letí do pračky – legíny tak často prát nemusím.“ Pavla

„Kraťáskovité kalhotky. Na ostro až po závodě, vlk bývá neúprosný...“ Martina

„Za mě kalhotky vždy a všude. Asi je to pocitový, ale bez nich se cítím divně.“ Zdenka

„Bez gatí ani ránu. Ale jen tanga, normální kalhotky pořád lezou do zadku...“ Klára

„Bez kalhotek nikdy, připadala bych si tak „otevřená“... Pěkně pořádný kalhotky, jako Bridget Jonesová!“ Ivana

„Na ostro si to nedovedu představit, během protahování by bylo všechno vidět!“ Bára

„Zasloužilé matky pochopí, že po dvou pětikilových dětech se na ostro opravdu běhat nedá. I když je venku plus nebo mínus padesát. To je pak každé kýchnutí zabijácké.“ Jana

„Bombarďáky až po kolena, jinak je mi zima na zadek!“ Romana

„Já jsem typ, co by si nejraději navlékl gaťky i pod plavky. Na ostro nikdy!“ Olga

„Zásadně s – bez prádla se mi to ekluje. Připadala bych si jako nahá.“ Gabriela

Co na to lékař Tak jako by Marlene Dietrichová nebyla schopna zahrát osudovou ženu na ostro, jiná diva, Marilyn Monroe, tvrdila, že spodní prádlo tak akorát kazí siluetu. Tedy – poradního hlasu, zda běhat s kalhotkami, nebo bez, se hned zkraje zříkám. Ze zdravotního hlediska je to – při dnešních hygienických návycích – totiž úplně jedno. Vysvětlení mám hned několik. 1. Ať už nás stvořil Bůh nebo evoluce, se spodním prádlem žádný z nich nekalkuloval. 2. Málokdo běží tři dny v kuse, aby se projevil vliv kontaktu různé textilie na intimních partiích. 3. Vliv módy na gynekologické zdraví se všeobecně přehání. Autory těchto názorů obvykle nejsou gynekologové, nýbrž „bombarďákové“ dámy, které si se svojí postavou odvážnější prádlo již nemohou dovolit. 4. Hlavní roli v ovlivnění vaginální flóry hrají zcela jiné faktory než materiál přiléhající textilie, nota bene, když po pár desítkách minut ji běžkyně svlékne a osprchuje se. Podstatně důležitější je celkové zdraví a stav imunity a bezpečný sexuální život. Dilema, zda pod běžecký oděv navléci spodní prádlo, či nikoli, vidím spíš v rovině pocitové nebo estetické. Některá se líp cítí s kalhotkami, jiná bez. Koneckonců – jakou ochrannou či zateplovací funkci plní šňůrka mezi pysky, se můžeme jen dohadovat. Není-li možné prát legíny po každém vyběhnutí, je asi lepší si kalhotky vzít. Totéž platí při zvýšené poševní sekreci – ať už je přirozená, nebo jde o vaginální zánět. Je-li žena zdravá, nemá potíže a nemenstruuje, pak je jen na ní, co na své čarovné partie navlékne. MUDr. Miloš Vysloužil

Běháte jako rajcovníci nebo jako klášterní schovanky? celkem hlasů: 827