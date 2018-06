Pitva bot: podle čeho je vybírat a z čeho se skládají?

Podešev

Jinými slovy podrážka je gumová část boty, která jako jediná přichází do přímého kontaktu s povrchem. V podešvi se standardně používá více pryžových směsí rozdílné tvrdosti kvůli různým nárokům na chování v té které části. Nejtvrdší a nejodolnější směs nalezneme pod patou kvůli vysokým nárokům na životnost a naopak nejměkčí, ale nejpřilnavější část se obvykle používá v přední části zajišťující spolehlivý odraz.

Mezipodešev

Zjednodušeně označovaná jako tlumení sestává z EVA vstřikované pěny doplněné o další tlumicí prvek v závislosti na značce. U Mizuna nalezneme plastovou vlnovou desku, Adidas používá tlumicí pěnu BOOST, Asics setrvává u osvědčeného gelu a Nike nabízí v řadě Air vzduchové kapsle. U ostatních výrobců se většinou setkáme pouze se specificky upravenou EVA.

EVA pěna Ethylene-Vinyl Acetate Nejčastěji používaný pěnový materiál k tlumení běžeckých bot charakteristický vysokou měkkostí a pružností. Využívá se díky svým vynikajícím vlastnostem, jako jsou tuhost a tvarová stálost při nižších teplotách, vysoká odolnost proti praskání a UV záření.

Ochrana proti proražení

Jedná se o prvek, který nalezneme pouze u krosových běžeckých bot pod přední částí chodidla. Nejčastěji se jedná o tenkou tvrzenou vrstvu, která brání ostrým předmětům, aby pronikly měkkou tlumicí směsí a nepříjemně tak tlačily na chodidlo.

Drop

Drop je parametr, který hraje ve specifikaci běžeckých bot velmi důležitou roli. Hodnota v milimetrech označuje rozdíl mezi výškou tlumení pod špičkou a pod patou. Čím více se tato hodnota blíží k nule, o to více je běžecká bota minimalistická a více podporuje přirozený pohyb chodidla. Naopak vysokých hodnot (kolem 10 milimetrů) dosahují tradiční a robustně tlumené silniční modely navržené pro běh přes patu.

Výztuha torzní tuhosti

Často opomíjený prvek, který nalezneme u každé boty pod středem chodidla. Ne vždy je však viditelný, aniž byste museli botu rozříznout napůl. O výztuhu torzní tuhosti se nejčastěji stará plastový, případně karbonový prvek, který u závodních bot přesahuje až do špičky. Čím vyšší torzní tuhost běžecká bota má, tím více je určená k rychlému běhu a závodním účelům a naopak.

Kontrola pronace

Mezi silničními botami rozlišujeme boty dvou základních kategorií - neutrální a pronační. Pronační modely poskytují vyšší stabilitu pro běžce, kterým se při dopadu vtáčí kotník výrazně do vnitřní strany (jedná se o takzvanou nadměrnou pronaci). O to se stará tvrzený materiál (podle výrobce jím může být tvrdší EVA, zdvojená vlnová deska, plastový most...) situovaný na vnitřní hraně v oblasti od paty do první třetiny mezipodešve. Oproti tomu neutrální boty tuto podporu postrádají a došlap vám neovlivňují žádným způsobem.

Vnitřní stélka

Vnitřní stélka je nenápadný prvek, který se však stará o značnou část pocitu, který v botě po nazutí vnímáte. K její výrobě je zpravidla použitá tenká vrstva měkké EVA pěny anatomicky tvarované podle chodidla. U krosových bot se často setkáme s perforovanou variantou, která drží případnou vlhkost dál od chodidla.

Svršek

Kompletní část boty od mezipodešve vzhůru včetně jazyka a tkaniček. Ke konstrukci svršku se v dněšní době používají výhradně bezešvé konstrukce, disponující vysokou elasticitou a prodyšností. U některých modelů se můžeme setkat s membránovou variantou, která za cenu horší prodyšnosti nabízí absolutní voděodolnost.

Patní miska

Oblouk z tvrdého materiálu obepínající patu ze všech stran. Tento prvek zajišťuje stabilitu chodidla v botě a drží ho při běhu na svém místě. Tvar patní misky má velký vliv na to, jestli se vám bota bude samovolně vyzouvat, a u lidí s patní ostruhou je to jedna z klíčových oblastí, na kterou se při zkoušení zaměřit nejvíce.

Chránič prstů

U drtivé většiny bot nalezneme na opačné straně, než je patní miska, chránič prstů - textilní nebo gumovou objímku snižující riziko nepříjemného naražení při kontaktu s čímkoliv tvrdým. U krosových bot je chránič zpravidla z výrazně tvrdších a odolnějších materiálů, zatímco u silniček není až tak potřeba, tudíž bývá pouze lehký a textilní.

Hmotnost

Udávaná váha boty může být jeden z hlavních faktorů ovlivňující výběr nového modelu. Většina výrobců uvádí u svých produktů váhu jedné boty ve velikosti UK8 (US9). Nejlehčí závodky na trhu mohou vážit hluboko pod 200 gramů, tempovky se většinou pohybují lehce nad hranicí dvou set a tréninkové objemové boty nezřídkakdy překročí i 300 gramů. Krosovky se kvůli bytelnější konstrukci pod 200 gramů dostanou opravdu jen výjimečně, většina modelů osciluje kolem 280 - 300 gramové linie.

Velikost

Velikost je téměř magická hodnota, protože každý z výrobců používá trochu jiné tabulky. Nejlepší hodnotou, na kterou se dá spolehnout i při výběru napříč značkami, nese označení UK. Použitelná je i hodnota US. Vě většině případů platí, že US = UK+1 a u dámských modelů US = UK+2. Evropské, čínské i brazilské číslování, a dokonce i centimetry se mohou při stejné hodnotě UK(US) mezi značkami výrazně lišit, a proto se na ně příliš spoléhat nedá.

Šířka

Boty si nemusíte vybírat jen co do délky, volit můžete i jejich šířku. V našich končinách to bohužel není příliš častá praxe, ale i tak můžeme občas narazit a rozšířené pánské a zužované dámské modely. Šířka se neoznačuje pouze čísly, ale i písmeny. Standardní dámská šířka je značena písmenem B a pánská pak D. Zužované modely jsou poté 2A, rozšířené pánské zase 2E. Čím vyšší písmenko abecedy, tím větší šířka svršku.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert.