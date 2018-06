Střípky ze světa: překvapení v Bostonu a vzestup ultramaratonů

Amatérští běžci ovládli Boston

Na světě existuje spousta slavných maratonů, k nejikoničtějším ale jednoznačně patří závod v Bostonu. O vítězství zde bojuje spousta špičkových běžců, o to více překvapí, že letošní ročník nevyhrál profesionální atlet, ale amatérský běžec. Yuki Kawauchi má standardní zaměstnání a běh je tak pro něj hlavně koníčkem. Ale věnuje se mu skutečně svědomitě, vždyť Boston byl letos už jeho čtvrtým maratonem! Kawauchi sice vyhrál nejpomalejším časem od roku 1976, ale i tak dokázal druhého v cíli překonat o více jak dvě minuty! Nejlépe se tak srovnal se skutečně obtížnými podmínkami - silný vítr, chlad a ledový déšť dokázaly zničit šance afrických favoritů.

Řadu překvapení přinesly i ženské výsledky. Nechci teď mluvit o první americké vítězce za posledních 33 let, kterou se stala Desiree Linden. Zajímavější je, že na pátém místě se umístila neznámá Jessica Chichester, která je v civilním životě zdravotní sestrou na plný úvazek. To určitě není povolání, při kterém se člověk nenadře. Jako zdravotní sestra pracuje dokonce i druhá nejlepší žena letošního Bostonu Sarah Sellersová.

Letošní Bostonský maraton tak byl skutečně inspirativní. Dokázal, že špičkových výkonů můžete dosáhnout i v případě, kdy nejste profesionální sportovec.

Tvrdá konkurence pro Garmin

Sporttestery Garmin aktuálně udávají směr a konkurenci se zatím nedaří napodobit jejich úspěch. To ale neznamená, že by se o to spousta výrobců nepokoušela. Amazfit Stratos působí dojmem, že by mohl Garmin pořádně pozlobit. A nejenom velmi podobným designem a cenou 199 dolarů. Za vývojem tohoto sporttesteru stojí i mimo jiné firma Firstbeat, jejíž metriky využívá ve svých hodinkách právě Garmin či Suunto. Díky tomu Amazfit Stratos nabízí nadstandardní funkce jako měření VO2, počítání tréninkové zátěže nebo doby odpočinku.



Hodinky, které se již na čínském trhu prodávají, nabízejí kromě měření běhu i využití v dalších sportech, včetně plavání nebo dokonce fotbalu, pro který by měly mít speciální senzory. Samozřejmostí je plnohodnotná spolupráce s telefonem, ale také 4 GB paměti pro uložení hudby.

Na první pohled tedy Amazfit Stratos neukazuje příliš slabin a za výrazně výhodnější cenu nabízí funkce podstatně dražších sporttesterů. Aktuálně se rozjíždí jeho prodej na americkém trhu a určitě dojde i na Evropu.

Ultramaratony na vzestupu

Vypadá to, že pomalu končí doba, kdy se můžeme chlubit pokořením maratonské trati. Zdolat maraton je stále všednějším zářezem na pažbě, skutečnou výzvu tak začínají představovat až ultramaratony. Ty zažívají obrovský boom.

Specializované stránky runultra na začátku své existence před 12 lety evidovaly kolem 160 závodů. Jen na tenhle rok jich už ale najdete přes 1 800. A přibývají logicky i závodníci. Třeba v roce 2003 bylo evidováno 18 tisíc účastníků některého z ultramaratonů v severní Americe. Loňský rok už jich bylo 105 tisíc.

Ty nejslavnější ultra jako Marathon des Sables, Western States 100 či Ultra Trail de Mont Blanc už neřeší naplnění kapacity, mezi zájemci musejí losovat.

Vypadá to, že ultra mnohem víc vychází vstříc touze lidí po dobrodružství, většímu kontaktu s přírodou a překonávání svých hranic.

A jaké jsou ty vůbec nejdrsnější závody? The Barkley Marathons je běh na 161 kilometrů přes Tennesse, který za posledních 33 let dokončilo jen 15 účastníků. Kombinace mimořádně tvrdých podmínek, neznačené trati, zákazu podpůrného týmu a časového limitu je smrtící kombinace. The Sri-Chinmoy Self Transcendence 3100 Mile Race zase nutí závodníky běhat kolem jednoho bloku budov plných 4 988 kilometrů. The Tunnel Ultra je šílený třistadvacetikilometrový závod v tunelu. 6633 Arctic Ultra závodníky provede napříč ledovým Yukonem v závodu dlouhém 563 kilometrů. Lákala by vás některá z těchto šílených akcí?