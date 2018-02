Čím nahradit mléko? Vyzkoušejte nápoj z mandlí, rýže nebo máku

Mandlové mléko

Ingredience: 250 g mandlí, 1 l vody

Postup: Nechte mandle namočené přes noc. Poté vodu slijte a zalijte litrem čisté vody. Vložte do mixéru a mixujte na plný výkon klidně i několik minut. Měla by vzniknout bílá tekutina, kterou na závěr přefiltrujte přes jemné sítko nebo plátýnko. Můžete dosladit například medem nebo datlemi. Zbylá mandlovou drť se dá použít do ovesné kaše nebo při pečení.

Stejným způsobem můžete připravit také makové a rýžové mléko. Na makové použijte ingredience v poměr 150 gramů máku na litr vody. Rýžové připravte ze 100 gramů vařené rýže a litru vody.