Dvanáct statečných žen se popere s vlastní běžeckou výzvou

Hana Havalcová Raková z Teplic nad Metují, 52 let, podnikatelka v cestovním ruchu, dvě děti sportovní nadšenec

Cíl: uběhnout maraton, být v kondici

Příběh: Hana je velká sportovkyně tělem i duší, která se do všeho vrhá se značným zápalem. Má za sebou tři seskoky sólo padákem, pilotní zkoušky na ultralightu, ráda leze po horách, jezdí závody na horských kolech, je trenérkou sportovní kulturistiky a pravidelně vede kruhové tréninky. Svůj velký sen si splnila, když si u svého penzionku postavila tělocvičnu, kde může pravidelně trénovat. Od té doby začala také běhat. Má za sebou několik závodů, ale momentálně se dostala do fáze, kdy stále trénuje, ale čas se nezlepšuje. Ráda by si splnila další sportovní sen – uběhnout maraton. Ale jak sama říká: "Když to půjde s mým tréninkem pořád takto, myslím, že se na maraton nikdy nevytrénuji, jen si odpálím kolena a ztratím motivaci – proto vkládám naději do vašeho učení." Pravidelně také vede tréninky pro ženy, které se na ni začaly obracet s tím, aby naučila běhat a trénovat jejich děti. Hana si však na takovou zodpovědnost zatím netroufá, proto by byla vděčná, kdyby se nejdříve mohla naučit sama pořádně běhat, až pak by své zkušenosti ráda předávala dál.