Renata Hudcová

Jaký je tvůj běžecký cíl v rámci výzvy, na který se připravuješ?

Cíl je uběhnout deset kilometrů a v září Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem.

Přináší ti nové běhání podle rozpisu něco navíc kromě únavy těla?

Chodím častěji a pravidelně, někdy jde kousek se mnou i manžel, tak se hýbeme celá rodina. "Nakazila" jsem totiž další členy rodiny.

Jak vypadá tvůj tréninkový týden?

Snažím se začlenit i jiný pohyb a to plavání a TRX.

Přišla už krize? Co tě pak donutí vstát a běžet?

Krize zatím ne, ale nakopne mě, když čtu, co holky už uběhly a pak osobní maily, kde si předáváme zkušenosti a poznatky.

Co je silným momentem nebo uvědoměním této výzvy, se kterým jsi nepočítala a překvapil tě?

To, že se sešla skupina žen s různými osudy a mají chuť se s tím poprat, každá po svým, ale jdou do toho s velkým odhodláním. A to je super, takové lidi poznávat.

Jak přijalo okolí tvé nadšení pro běh a vstup do adidas výzvy?

Překvapil mě můj šéf, který mě podpořil slovy, že to bude dobrá zkušenost. Sám sportovec. Jinak reakce okolí byla veskrze pozitivní.