Hana Marvanová

Jaký je tvůj běžecký cíl v rámci výzvy, na který se připravuješ?

Původně bylo mým cílem připravit se na Sportisimo 1/2Maraton Praha, ale na prvním společném setkání jsem se rozhodla i pro Karlovy Vary. Když už zvládnu Prahu, za měsíc a půl musím přece dát i Vary.



Přináší ti nové běhání podle rozpisu něco navíc kromě únavy těla?

Velká změna je především v pravidelném tréninku, konečně mě to donutilo na sobě makat a na nic se nevymlouvat. Taky mi pomohlo začít běhat podle tepovky, výkonnostně jsem se zlepšila alespoň o 70%. Horší je to s tou regenerací, jelikož běhám večer, většinou se po doběhu najím a padnu, kolikrát neprotáhnu svaly. Po vyšetření v ISL mi byly doporučeny rehabilitace, což opravdu potřebuji jako sůl.



Jak vypadá tvůj tréninkový týden?

Běhám čtyřikrát týdně. Úterý intervaly, čtvrtek regenerační běh, sobota dlouhá trasa a neděle opět regenerační. Ostatní dny běžecké volno. V pondělky bych chtěla zařadit aerobic a posilování.



Přišla už krize? Co tě pak donutí vstát a běžet?

Krize přišla minulý týden po hektickém dni, čekalo mě 45 minut regeneračního běhu, ani trochu se mi nechtělo. Ale to je právě to kouzlo adidas Women's Challenge, člověk má zodpovědnost vůči ostatním běžkyním, které pozorují můj vývoj, a to mě donutilo vyběhnout a poctivě odmakat předepsané.



Co je silným momentem nebo uvědoměním této výzvy, se kterým jsi nepočítala a překvapil tě?

Uvědomila jsem si hodně. Třeba to, že si čtyřikrát do týdne přece jen dokáži zorganizovat čas a hlídání dětí, aniž by to byl velký problém. Doma si s manželem (také běžcem) časově vycházíme víc vstříc.



Jak přijalo okolí tvé nadšení pro běh a vstup do adidas výzvy?

Mám pocit, že u manžela jsem hodně "stoupla v ceně" (smích). Už mě bere jako rovnocenného partnera i v běhání. Těším se, až si spolu dáme nějaký trail na 20 kilometrů a více. Jinak kamarádi z toho mají spíš legraci, možná proto, že 95% z nich neběhá a nechápe, co to pro mě znamená. Na druhou stranu jsem poznala spoustu nových lidí v aWCH skupině, se kterými sdílím svoje výsledky, problémy, můžu třeba poradit úplným začátečníkům.