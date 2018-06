Anna Kadová

Jaký je tvůj běžecký cíl v rámci výzvy, na který se připravuješ?

Uběhnout půlmaraton s úsměvem a bez následků (zdravotních i psychických).

Přináší ti nové běhání podle rozpisu něco navíc kromě únavy těla?

Dříve jsem běhávala tři až pět kilometrů týdně, byl to spíš boj, druhý den mě bolely nohy a záda, byla jsem z toho unavená. Nyní běhám týdně 20 až 25 kilometrů a nic mě nebolí. Pokud dva dny vynechám, začíná se dostavovat absťák. Běhání mi dává energii. Dříve mi ji bralo.

Jak vypadá tvůj tréninkový týden?

Běhám čtyřikrát týdně, tři dny si dávám předepsanou třičtvrtěhodinku a obvykle v sobotu delší běh, deset až třináct kilometrů. Trasu obvykle měním, nebaví mě běhat stále to stejné. Naštěstí bydlíme kousek od Hostivařského lesoparku a dají se vymýšlet různé okruhy dle délky, nálady a taky podle toho, zda je světlo či tma. Mimo jiné v neběhací dny posiluji, deset minut až půl hodiny podle toho, jak mě děti nechají. Samozřejmě všemu přizpůsobuji i stravu, v běhací dny jím spíše lehká zeleninová jídla, ryby a komplexní sacharidy. Zjistila jsem, že se mi běhá lépe a jsem „lehčí“. K posilování zařazuji maso, vejce a mléčné výrobky. Jeden den v týdnu je pro mne odpočinkový a jím, na co mám chuť.

Přišla už krize? Co tě pak donutí vstát a běžet?

Krize se zatím nedostavila. Divné, co? Čekám ji, ale ještě nic. Velkou motivací pro mne jsou ostatní ženy, se kterými společně sdílíme většinu svých úspěchů i nezdarů, vzájemně se podporujeme. Další velká motivace je můj muž, kterému se líbím víc, než když jsme se seznámili. Díky běhání a pravidelnému pohybu vůbec. Vím to, protože mi to říká.

Co je silným momentem nebo uvědoměním této výzvy, se kterým jsi nepočítala a překvapil tě?

Když jsem se dozvěděla, že jsem byla vybrána do tohoto projektu, dost jsem se vyděsila. Vlastně jsem si nepřipouštěla, že to může vyjít. Bála jsem se, že to nezvládnu. A ono to jde líp, než jsem si myslela. Dříve nemyslitelná deseti kilometrová trať překonána. Mám sílu a chuť jít a běhat dál, i do budoucna po skončení této výzvy.

Jak přijalo okolí tvé nadšení pro běh a vstup do adidas výzvy?

Podporu mám velkou, v rodině i okolí. Jen ten nejmenší má občas strach, že se mu nevrátí zdroj potravy.