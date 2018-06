Vždy je důvod vyběhnout, příběhy adidas Women’s Challenge

Pro mě začal být běh během až po zdolání oné šestikilometrové hranice. Do té doby to byl prostředek jak zhubnout, být fit a jak vystřelit od dětí, případně jak to nandat kamarádovi. Poté se pro mě stal něčím víc. Svobodou.

adidas Women’s Challenge Adidas Women’s Challenge právě přichází. Do konce prosince jste nám zaslaly téměř tisíc přihlášek. Nyní mám v redakci před očima příběhy plné síly, odhodlání i zklamání. Všechny v sobě mají ženskou bojovnost. S vybranou skupinou žen, jejichž úsilí budete sledovat v následujících měsících, vás na Rungo.cz seznámím v pondělí 13. ledna. Účastnice soutěže se poté podrobí zdravotním testům,

absolvují tréninky se zkušeným trenérem Milošem Škorpilem, který jim vypracuje tréninkový deník

dostanou běžecké boty a oblečení od firmy adidas

obdrží zdarma startovné na některé závody RunCzech. Vy ostatní se k nám připojíte třeba pomocí Facebooku (to můžete právě teď), kde jsem založila skupinu, pomyslnou kavárnu jen pro nás ženy běžkyně, navzájem se tam budeme inspirovat a pomáhat si. Kromě toho vám budeme přinášet i články a reportáže, které budou ženské běžecké duši blízké.

Nikdy jsem nezažila podobný pocit, jako když běžím pro pohyb samotný. Kdy mám natrénováno tolik, že mohu běžet bez ustání půl hodiny, hodinu a neřeším tělesno. Jen se nechávám unášet rytmem svého těla a myšlenky plynou vlastní cestou. Jediné, co vnímám, je cesta přede mnou, chemické procesy v těle zaoblují hrany těch myšlenek, které měly tu drzost v hlavě ještě zůstat.

Lhala bych však, kdybych tvrdila, že neběhám pro nic jiného. I dnes chci zůstat štíhlá a zdravá. Běhám i proto, abych mohla s radostí mlsat. Pak tu jsou sociální důvody, při běhu se setkávám s přáteli a dokonce mi další nová přátelství přináší. Běhám i proto, aby mé děti vnímaly pohyb jako přirozenou součást života.

Jsem soutěživá, proto se honím za umístěním a osobními rekordy. Běhám, protože se mám pak víc ráda. Běh je teď už vlastně také součást mého povolání. A nebudu si nic nalhávat: běhám, protože mě za to někdo občas pochválí. Ve chvíli, kdy se mi vážně nechce a nejraději bych zůstala s čokoládou pod peřinou a brečela do polštáře, vím, že běh mě z toho dostane. Já mu obětuji lenost a on mě odmění nadhledem a energií pokračovat dál.

A nejúžasnější je pro mě vedle pocitu svobody, že svým nadšením se mi tu a tam podaří rozběhat někoho, kdo o běhu dřív ani neuvažoval, a obohatit ho tak o pocity, o něž by se jinak ochudil.

Každý máme svůj příběh, svůj život, své důvody a žebříček neexistuje, protože každý důvod je právě pro nás ten správný. Důležité je však vyběhnout.