Běhejte ekologicky. Například v botách z plastu vyloveného z oceánů

Napadlo vás někdy spojit myšlenky na běh a ekologii? Pokud ne, budete možná překvapeni, kolik výrobců běžeckého vybavení otázku ekologie řeší. A pokud ano, budete nadšeni z toho, že i ekologicky smýšlející běžec má šanci smířit ideje s praxí.

Běžecké boty z plastu vytaženého z oceánů

Hlavní tváří ekologického běžeckého hnutí je v současnosti společnost adidas. To by mohlo leckoho překvapit, protože to není tak dávno, co byla pověst této značky pošramocena kauzami týkajícími se etických i ekologických problémů týkajících se výroby jejich bot a oblečení.

Od té doby se ale mnohé změnilo a v těchto dnech dělá adidas opravdu velký kus práce, aby svou produkcí životní prostředí nepoškozoval, ale naopak mu pomáhal. V tomto směru je zásadní především propojení s Parley for the oceans, což je hnutí, které si klade za cíl skoncovat s plastovým odpadem, jímž jsou zamořeny oceány po celém světě.

Že se dají vyrábět boty i oblečení z recyklovaných plastových lahví, to je stará známá věc, tuto technologii využívají velké značky už šest let. Nike tímto způsobem vyrábí reprezentační fotbalové dresy a jistě by se daly najít i další příklady. Adidas nicméně posunul recyklační politiku na vyšší úroveň, pro výrobu označených produktů používá totiž plastový odpad vytažený z moře.

Kromě recyklace materiálů se s adidasem navíc můžete připojit do výzvy Run for the oceans, při které se za každý uběhnutý kilometr věnuje jeden dolar právě na podporu eliminace znečištění oceánů. Jestli vás výzva zaujala, stačí, abyste si stáhli aplikaci Runtastic do svého chytrého telefonu a připojili se ke komunitě Run for the oceans. Maximální částka, která bude věnována, je jeden milion dolarů, tedy přes 22 milionů korun.

Ekologie v podání Brooksu

Adidas však není pro ekologicky smýšlející běžce jedinou možností. Dlouhodobou aktivitu v tomto směru vyvíjí i americký Brooks, který je známý díky tlumící pěně BioMoGo DNA, která je schopná přirozeného rozkladu v rozumném čase. Kromě toho Brooks podporuje recyklaci starých bot, navíc jeho boty nesou nálepku vegan.

Vegan běžecké boty nejsou pouze pro odpůrce masa

Eliminace materiálů živočišného původu přitom není krok, který by měl potěšit pouze milovníky zvířat. Velkochov totiž představuje obrovskou zátěž pro zdroje pitné vody a podle některých zpráv hrozí, že pokud se nezačne s výraznými změnami, v příštích desítkách let nastanou vážné problémy spojené se suchem. První nepříjemnosti se přitom objevují už dnes. Stačí se podívat například na to, co se děje v Kapském městě, kde museli zavést přísná šetřící opatření, aby voda nedošla úplně.

Výroba syntetických barev a lepidel syntetickou cestou je mnohem ekologičtější a šetrnější než získávat tyto materiály ze zvířat. Problém představuje kůže, která se dá syntetikou nahradit jen velmi těžko, kožené prvky se však u běžeckých bot prakticky neobjevují a v rámci běžeckých značek na ně narazíte pouze u kolekcí určených na běžné nošení.

Kromě Brooksu jsou podle organizace PETA plně vegan i značky jako Asics, Altra, Mizuno, ON, Merrell, Vivobarefoot nebo Inov-8. Alespoň část produkce má bez živočišných materiálů také Nike, New Balance, adidas a Saucony, ale tyto značky to nejsou schopny zaručit na sto procent vzhledem k nepravidelnosti a změnám v distribuci materiálů pro výrobu bot a oblečení.