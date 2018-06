Jak se uvádí nový model boty na trh? Byli jsme u toho

První a možná nejvýznamnější věcí je možnost interakce s kolegy běžeckými novináři ze zbytku světa a konfrontace s lokálními běžeckými podmínkami. Akce se konala na Manhattanu a mé první kroky po vyspání jetlagu vedly nejkratší cestou do nejbližší běžecké speciálky. Velmi příjemným překvapením bylo, že kromě barevných kombinací a několika málo značek textilu se setkávám prakticky s totožným zbožím, jaké je dostupné u nás. Ani ceny výrazným způsobem nevybočovaly od středoevropského průměru. Jediný (pro New York očekávaným) rozdílem bylo minimální zastoupení jakýchkoli trailových produktů.



I po debatách s evropskými novináři se dá soudit, že běžecký trh je až na občasné výjimky velmi kompaktní.

Hvězdné zastoupení

Samotná předváděčka měla tři hlavní části. První a nejkratší z nich - marketingový úvod - nám odhalil, co adidas od své novinky Ultra Boost očekává a jaké naděje do ní vkládá. K vidění toho dne ale bylo ještě mnohem víc.

Jedním z největších zážitků byla možnost setkat se tváří v tvář s hvězdami světového formátu Yohanem Blakem a Wilsonem Kipsangem. Na místě byli i další, ale ti se vypařili ihned po zahájení. Zato Yohan Blake velmi otevřeně a až překvapivě lidsky odpovídal na všechny otázky, které na něj mířily.

Mohli jsme se díky tomu dozvědět, že světový rekord se dá zaběhnout, i když s atletikou začnete až v 18 letech, a že v takové zimě (0°C) by ho nikdy nikdo nedonutil trénovat.

Wilson Kipsang hrál hlavní roli v posledním dějství, které odhalovalo technologické pozadí nového modelu. Každá bota představená tímto způsobem musí být něčím unikátní. Ultra Boost splňuje tuto podmínku díky bezkonkurenční schopnosti tlumené boty přizpůsobovat se chodidlu a podporovat tak jeho přirozenou funkci.

Důkazem byl Kipsang běžící poprvé naboso, podruhé v nových adidaskách a

naposledy v konkurenčním modelu od Nike přes desku monitorovanou senzory citlivými na tlak. Nejefektivnější v tomto případě bylo bosé chodidlo následované ultra boosty a s velkým odstupem Nike. Skoro jsem se i těšil, že “naostro” vyjdou realizačnímu týmu nějaké nečekané výsledky a bude postaráno o zápletku. Nestalo se, bota nezklamala.

Rozdíl je ve vývoji

Kromě okázalé demonstrace funkčních vlastností jsme si mohli popovídat v klidu s jednotlivými vývojáři z adidas teamu. Výsledkem bylo velké množství zákulisních informací o způsobu, jakým se během let navrhují nové boty. Velkým úskalím je například spojení nových materiálů do jednoho celku. To se řeší za pomoci už hotových modelů, kde se vždy některá z částí nahradí novou technologií a testuje se její integrita. Až poté se postupně skládají jednotlivé dílky dohromady jako puzzle. Celý proces zabere i několik let, než je výsledek uspokojivý a použitelný v praxi.

Právě intenzivní vývoj tvoří hlavní rozdíl mezi botami zavedených značek a “těmi ostatními”. Říká se, že všechny boty tak jako tak sjíždějí z té samé linky a veškerý cenový rozdíl tvoří jen našité logo. Je to mýtus: měl jsem možnost porovnat originál s plagiátem zakoupeným skrze čínský dealextreme a oba produkty jsou nesrovnatelné.

Díky podobným předváděcím akcím máme možnost nahlédnout pod pokličku výroby a návrhu běžeckých bot, ve kterých běhá půlka světa. Výsledkem je přesvědčení, že stejně jako v jiném odvětví, ani výrobci běžeckého vybavení nespí na vavřínech a rok od roku se pracuje na nových materiálech a způsobech, jak vytvořit co možná nejlepší boty. Jakkoliv se význam tohoto pojmu může v čase měnit.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert