adidas Běh žen 5 kilometrů: běžely jsme závod posledních

Dvanáctka různorodých žen (více se s nimi seznámíte zde) z různých koutů naší země se poprvé spojila v únoru poté, co byly na základě dotazníků do projektu vybrány. I jejich cíle se různily. Od neběhající studentky "zlomit svou lenost" po babičku běhající maratony "nechci zpomalit".

adidas Běh pro ženy 5 km se běžel 6. 9. 2014 v Praze jako součást Birell Grand Prix Praha, závodu na 10 kilometrů. Výsledky najdete na: www.runczech.cz

Jako jeden celek se skupina gazelek, jak si začaly ženy říkat, rozhodla absolvovat závod pomalu a společně tak, aby stačila i Hanka Vébrová, jedna z nich, kterou sužuje roztroušená skleróza (tu se jala porazit právě pomocí aWCh). Hančina nemoc je bohužel nevyzpytatelná. Nakonec nemohla ani běžet, ani přijít své kamarádky podpořit. Z toho důvodu se zbytek rozhodl běžet společně s chvostem závodu a dát podporu těm, kteří to potřebují nejvíce, posledním na trati. Ten nápad mě nejen nadchl. Neváhala jsem ani chvíli a šla do toho s nimi.

Sunout se na konec špalíru a vyměnit tak svůj sektor A za sektor poslední, tedy C, mi dalo pokoru. Vždyť tady jsem začínala, tady to znám. Nervozita a nerozhodnost se ve vzduchu tlakovala s radostí z něčeho nového a s očekáváním, jak to celé dopadne. Na konci nesměle přešlapovaly především ty, které běžely prvně v životě.

Startovním výstřelem se ještě více rozvlnila už tak báječná atmosféra velkého závodu ve středu Prahy. Tóny Vltavy spolu s jásotem a ovacemi dodaly i těm nejméně smělým kus odvahy a výjimečnosti. A to natolik, že se rozběhla i paní, která jinak běhat nemohla kvůli artróze. V její svižné běho-chůzi jsme ji vyzpovídaly, podpořily a na druhém kilometru se šly dále rozprsknout mezi jednotlivkyně na chvostu.

Dvojice mladých žen se právě blížila pokořit svůj životní rekord, metu dvou kilometrů. Rozhodly se běžet za firmu, ve které pracují, kvůli charitě.

Další paní v běžecké sukénce ještě nikdy neběžela. Startovné dostala k Vánocům a rozhodla se to zkusit i bez tréninku. V cíli pak přiznala, že to trénink asi chtělo. Já moc doufám, že to nebyl její poslední běh, vypadala při něm elegantně a přes vyčerpání se mi zdála šťastná.

Projekt: Mých 5km Zapojte se i VY! Jeho cílem je ukázat všem začínajícím běžkyním i těm, které svůj první výběh teprve plánují, že běhání je o radosti z pohybu spíše než o počtu uběhnutých kilometrů. Proto se budou vzájemně podporovat sdílením své radosti pomocí hashtagu #mych5km a to spolu s tváří adidas Běhu pro ženy, nejkrásnější ženou světa, Taťánou Kuchařovou, která sama začala běhat teprve v červnu 2014.

Rozprsknuté v modrém stejnokroji na sto metrech jsme pendlovaly a povzbuzovali co nejvíce běžkyň. Fotily jsme je a poslouchaly příběhy. Každá ze skupiny gazelek si našla běžkyni, která o jakoukoliv podporu stála, a dávala jí kus své energie.

Silnější slečna na třetím kilometru ve mně vzbudila úctu tím, jak přes zatnutý obličej pomalu, ale sveřepě klusala dál: "Podívej, tady k tomu kilometrovníku je to kousek, pak k těm bubeníkům, v jejich rytmu to půjde dobře - a dál je to mírně z kopce, odpočineš si, paráda, a už ti bude zbývat jen přes most a kilometr do cíle..." snažila jsem se jí rozkouskovat trať na malé pozitivní cíle.

Dominika (vlevo) statečně bojuje, povídá si s námi a já lanařím potencionální autorku pro náš web.

Nejvíce mě zaujala mladinká čtyřiadvacetiletá Dominika, tmavovlasá kráska v růžovém. Neměla s sebou parťačku a často přecházela do chůze. Bylo jasně vidět, že chce bojovat, ale nemá na to nachystanou hlavu. Ukazuje se, že je tři roky po porodu a doteď nic nedělala. Tímto závodem chce začít. Je moc milá a naslouchá povzbuzování a radám. Mimo jiné se ukazuje, že studovala literární gymnázium a snila povolání novinářky. Hned jí dávám šanci a doufám, že o tomto závodě k nám na Rungo napíše. To už běžíme posledních 500 metrů do cíle. Je to mírně do kopce. Ostatní gazelky před cílem opouští své oběti, které doštvaly až sem, a posílají je vstříc první cílové bráně ve svém životě.

Co je adidas Women's Challenge Z více než tisícovky dotazníků bylo vybráno dvanáct různých žen s dvanácti rozmanitými cíli, vzcházejících z dvanácti rozdílných životů. Za podpory značky adidas a trenéra Miloše Škorpila si ženy své běžecké sny začaly od počátku roku 2014 začaly plnit. Jak se jim daří jste mohli sledovat na našich stránkách Rungo.cz. Vnikla k němu i skupina na Facebooku otevřená všem ženám a zásah tohoto projektu byl rázem širší. Díky dvanácti osudům se inspirovaly další desítky žen a též se odhodlaly přestat snít a začít si své sny plnit.

I já sto metrů před cílem posílám Dominiku vstříc finiši. Teď už běží sama, zrychluje a společně s dalšími si vychutnává úžasné ovace diváků, které jí nedovolí nedat do závěru vše, co v těle zbylo. Rozpřahuji ruce a ostatní gazelky se spojují do jednoho řetězce, abychom branou proběhly společně, tak jak jsme na začátku tohoto projektu vyběhly.

Mám obrovskou radost z té bandy holek, která se ještě před rokem neznala. Pochopily přesně, o čem celá adidas Women's Challenge je. Je o ženách, o podpoře a o tom, že společně jde všechno snáz. To, co jim aWCh dala, v tomhle závodě samy od sebe předaly dál. Pomohly těm, které to potřebovaly, dokončit svůj cíl. Dokázaly jim, že to jde. To, jak dále s nabytou zkušeností naloží, je už na nich. Ale já věřím, že energie do toho vložená se přemění na další. Půjdou si za svým dalším cílem, a až budou dost silné, pošlou své povzbuzení dál, těm, kteří to budou potřebovat.