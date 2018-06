Pětadvacet nejprodávanějších bot konce roku 2017: Hoka, Asics a ti druzí

Nejprodávanější boty podle Runningwarehouse.com

V současnosti bohužel není reálné získat potřebné údaje z českého trhu, proto nezbývá než vzít za vděk prodejními výsledky z runningwarehouse.com, což je jeden z největších běžeckých e-shopů na světě.



Výsledky této statistiky se samozřejmě nedají zaměnit s tím, jak se prodávaly běžecké boty u nás. Všechny zastoupené značky je ale možné zakoupit bez potíží v lokálních běžeckých speciálkách, takže by se česká realita nemusela zásadně lišit.

Nejprodávanější běžecké boty období září až prosinec 2017 Nike Zoom Fly

HOKA ONE ONE Clifton 4

HOKA ONE ONE Arahi

HOKA ONE ONE Bondi 5

Altra Escalante

Saucony Kinvara 8

Brooks Ghost 10

Nike Zoom Pegasus 34

ASICS Gel Kayano 24

adidas adizero Boston 6

Altra Torin 3.0

Nike Zoom Vomero 12

ASICS Gel DS Trainer 22

adidas adizero adios 3

Nike Zoom Structure 21

New Balance 1400 v5

Mizuno Wave Rider 21

Saucony Freedom ISO

ASICS Gel Cumulus 19

HOKA ONE ONE Hupana 2

Brooks PureFlow 6

ASICS GT 1000 6

Brooks Adrenaline GTS 18

HOKA ONE ONE Clayton 2

HOKA ONE ONE Hupana



Pětadvacet nejlepších

Seznam obsahuje 25 nejprodávanějších bot za čtvrtý kvartál roku 2017. A jak už můžeme být z posledních let zvyklí, naprosto mu dominují boty značky Hoka One One. Jenže právě tohle je jedna z věcí, která bude americký trh od našeho zásadněji odlišovat. U nás totiž Hoka stále patří mezi menší a lehce alternativní značky, i když ji na nohou běžců všech výkonnostních skupin můžeme vídat stále častěji a prodejní čísla jdou raketově vzhůru. Je tedy velmi pravděpodobné, že během několika let už bude tato dominance na obou trzích totožná. Hoka One One se velmi dobře umístila i v našem hodnocení nejlepších bot 2017 i když model Speedgoat 2, který byl vyhlášený nejlepší krosovkou, se do 25 nejprodávanějších modelů neprobojoval.

Klasika jménem Asics

Kromě Hoky se velmi dobře prodávají také boty značky Asics, což asi nepřekvapí žádného zkušenějšího běžce. Tato japonská značka je na trhu velmi pevně usazena a pro spoustu běžců je to stále symbol kvalitní boty. Poslední dobou se sice Asics musí vypořádávat se stále silnější konkurencí, ale očividně se mu tento nelehký úkol daří na výbornou. S pohledem na Asics se očividně naše testy rozchází s pohledem široké veřejnosti, protože Asicsy se sice pravidelně objevují v seznamu finalistů boty roku, ale žádný z modelů této značky to dosud nedotáhl až na stupeň nejvyšší.

Lehkým překvapením je možná další ze silně obsazených značek. Nike umí vyrábět špičkové běžecké vybavení, ale v běžeckém světě se najde velké množství lidí, kteří by o stupínek výš řadili některého z tradičních ryze běžeckých výrobců, jako je Mizuno nebo New Balance. Realita je ale opačná a velký vliv na to má svědomitá práce, která se odráží v neustále se zvyšující kvalitě běžeckých Nike, které v současnosti doslova určují další směr vývoje. To potvrzuje i obrovský úspěch závodky Zoom Fly, která nejenže vyhrála anketu o nejlepší botu roku ve výkonnostní kategorii, ale zároveň je vůbec nejprodávanější botou loňského roku, což se až doposud žádné závodce nepovedlo.

Ostatní značky

V závěsu za těmito velikány zůstávají americké klasiky Brooks a Saucony a o své místo na slunci se hlásí i menší značky v čele s Altrou, která ukazuje, že se mezi ty nejoblíbenější mohou řadit i boty s velmi specifickým tvarem a konstrukcí.

Poměrně zajímavá je i rostoucí obliba závodních a výkonnostních modelů, protože až doposud se mezi nejprodávanější boty řadily spíše pohodlnější modely určené pro trénink ve volném tempu s důrazem na co nejvyšší komfort a odolnost.