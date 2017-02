Chodecká výzva pro veterány i začátečníky

Z vlastní zkušenosti můžu promluvit jen o druhém a třetím typu chodců, ale mám kolem sebe lidi, kteří se rádi poměřují v tom, co dělají pravidelně a rádi, a o těch bych se zmínila v první řadě.

Je pravděpodobné, že pokud už chodíte dlouhodobě (a třeba ani není vaším cílem se rozeběhnout), budete se chtít porovnávat s ostatními. Můžete srovnat průměrný počet kilometrů za den, kolik nachodíte za měsíc nebo prostě můžete chtít nachodit víc než ostatní. Endomondo výzva pro chodce vám umožní najít lidi, kteří s vámi budou soupeřit úplně stejně.

Mé zkušenosti s chůzí jsou takové, že je to nejpomalejší způsob, jak se někam dostat, ale ve výsledku jsem díky chůzi i bez změny v jídelníčku zhubla 15 kilo za rok. Stačilo cíleně vyrazit na rychlejší procházku tři až čtyřikrát týdně na 35 až 50 minut.

Pokud chodíte jen z nutnosti dostat se z místa A do místa B, jak jsem to dělávala dříve i já, pak je vám pravděpodobně jedno, kolik jste při tom udělali kroků nebo jak daleko to bylo. Ale třeba by bylo fajn zjistit, kolik toho za den opravdu nachodíte, a třeba vás napadne, že ta pneumatika kolem pasu nemůže odejít jen tak sama od sebe, když holt za ten den jako správná kancelářská krysa ujdete jen 2000 kroků. A jak nejlépe srovnat svůj denní průměr s ostatními? Hádáte správně, Endomondo chodecká výzva je přesně to pravé pro vás.

Poslední, ale neméně důležitý typ chodců, který bych ráda zmínila, jsou lidé, kteří by rádi chodili, ale samotné je to třeba nebaví, potřebují zhubnout nějaké to kilo, ale nevykopou se, aby sami vyrazili ven. Znám to, největším nepřítelem nás všech jsme my sami. Jsou ale lidé, kterým pomůže, pokud půjdou ven s někým, ať už fyzicky (například v rámci našich RUNGO.cz výšlapů) nebo virtuálně – a to jsme opět u naší výzvy v Endomondu, kdy uvidíte, že ostatní také vyrazili ven, že vám kilometry nepřibývají, jim ano a nakonec vám to nedá. Vyrazíte také!

CHALLENGE: RUNGO.cz - S Veronikou tam dojtede Chodím. Chodím ráda a je to ta nejlepší cesta, jak se sebou začít něco dělat. Začali jsme s výšlapy v Brně a v Praze. Jste z jiného města? Nevadí, poměřujte se s námi v Endomondo výzvě nebo založte vlastní společné výšlapy ve svém městě, pomůžeme vám. Přidejte se do skupiny RUNGO.cz výšlapy, sdílejte vaše zkušenosti a inspirujte se. Najdete zde události společných výšlapů a můžete zde najít třeba lidi s podobným cílem ze stejného města.

Ať je vaše motivace pro chůzi jakákoliv, vězte, že je to jeden z nejpřirozenějších a nejjednodušších pohybů. Lidské tělo je na chůzi zvyklé a nevyžaduje žádné další znalosti ani zkušenosti. Pokud půjdete trochu rychleji, než jste zvyklí, dostane zabrat i vaše srdíčko, což je při sedavém zaměstnání jen dobře – uvolní se vám cévy, srdce potrénuje, sníží se zdravotní rizika a kila půjdou dolů.

Jak zapojit Endomondo do svých chodeckých pokusů?

V naší výzvě sledujeme množství nachozených kilometrů. Nemusíte si pořizovat speciální zařízení, Endomondo je aplikace pro váš chytrý mobilní telefon, kterou si stáhnete, a ve chvíli, kdy víte, že teď delší dobu půjdete (může jít klidně jen o cestu do práce, pokud vystoupíte o pár zastávek dřív), aplikaci jednoduše spustíte a zaznamenáte svou chůzi. Používáte-li jiné aplikace nebo dokonce sporttestery, Endomondo umožňuje i přenos dat mezi aplikacemi a můžete tak zůstat u své oblíbené. Do výzvy se bohužel ze zjevných důvodů nezapočítávají chůze zaznamenané ručně (to už bych dávno všechny výzvy vyhrála).

Hodně štěstí a spoustu nachozených kroků!