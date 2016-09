Zoo Brno dnes navzdory špatnému počasí zažila stovky šťastných tváří

Po žhavých slunečných dnech přišlo ochlazení a déšť právě v den, kdy se podruhé konal závod Craft RUNGO běh brněnskou zoo. Jako organizátoři jsme se tomu radovali, neboť takové počasí běžcům svědčí daleko lépe. Tomu odpovídala i spousta spokojených tváří, která vyběhla vstříc mrholení a trati o délce 7,3 kilometrů.

A trať to byla veskrze náročná! Nedávala ani chvíli odpočinout, stále se běželo buď nahoru, nebo se klesalo. V cílové rovince jsme tak mohli ve tvářích běžců sledovat doslova dramata. Byly to boje o poslední metry, o to sladší pak byly úsměvy z dobře zvládnutého závodu, které byly ke spatření někdy v cílové bráně, u mnoha jedinců pak až u domácího rautu ze společné kuchyně organizátorů, či delikatesního hamburgru bistra Deguštace.

To však nebylo vše, co se ten den dalo v Zoo Brno zažít. Běžci ochutnali sportovní výživu Herbalife, vyzkoušeli sportovní obuv Inov-8 a oblečení Craft, vylosovaní šťastlivci si nechali změřit laktát ve stánku B. Braun.

Mužským vítězem se letos stal Michael Pozdenkov (s časem 27:22) a Tereza Jagošová (s časem 31:00). Zoo Brno pak pozvalo všechny z kategorií, kteří se umístili na prvním místě, aby společně nakrmili žirafy.

Děkujeme všem za společně krásně prožitý den a za rok opět zase!