Závod v Praze: přijďte na šest kilometrů, šest „tydýtů“ a kopec dobrot

A co vás čeká? No přeci již tradiční Craft RUNGO běh přes ty tydýty. Šest a půl jarních kilometrů příměstského terénu Milíčovského háje, které vám opepří „tydýti“ - navážky, které vženou krev do tváří, a současně pocit slasti v cíli z dobře vykonané práce. Skvělý způsob, jak rozpumpovat to, co ve vás zanechaly zimní naběhané kilometry.

To ale není všechno. I my chceme odměnit vás za odběhnutý závod, a tak si kromě trička s obrázkem od výtvarnice Mariany Francové odnesete domů spokojený žaludek naplněný dobrotami z naší domácí kuchyně. Nebudou chybět sladké koláčky, cookiesky, ani váš oblíbený chléb se sádlem a cibulí či sušené maso. Pro konzervativní jedince bude nachystán banán.

Tričko pro Craft RUNGO běh přes ty tydýty 2017 v Praze

Takže registrujte se do závodu: tři, dva, jedna, TEĎ!

Za cenu 350 korun získáte tedy startovné, občerstvení, zapůjčený čip, aplaus v cíli a perníkovou medaili. Při platbě do 26. února pak i originální tričko. Více se dočtete v propozicích závodu.

Závodíme i v dalších městech

Od 19. prosince se můžete registrovat i na ostatní naše závody. Vybrat si můžete mezi Prahou, Brnem, Ostravou, Plzní nebo Pardubicemi.

Součástí startovného je běžecké tričko s unikátním potiskem. Obrázek na každém tričku bude samozřejmě s běžeckou tématikou.

Tričko pro Craft RUNGO běh přes ty tydýty 2017 v Praze Tričko pro Craft RUNGO divoký běh Šárkou 2017 v Praze Tričko pro Craft RUNGO běh brněnskou zoo 2017

Tričko pro Craft RUNGO běh na Kuňku 2017 v Pardubicích Tričko pro Craft RUNGO razovity běh 2017 v Ostravě Tričko pro Craft RUNGO běh Borským parkem 2017 v Plzni



