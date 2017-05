Závoďte s dobrým pocitem, že pomáháte Františkovi v boji s epilepsií

Můžete si příjemně zasportovat při běhu, pobavit se a zároveň pomoci malému Františkovi v jeho těžkém boji s epilepsií. To vše 18. června na Run For Help v Poděbradech v prostředí Sadů S. K. Neumana.



Další 4 fotografie v galerii Sympatické dobrovolnice svým úsměvem zpříjemní den a zážitek z akce. | foto: www.runforhelp.cz