Vltava Run se blíží. Na co by neměl kapitán zapomenout?

Už počtvrté se chystám na štafetový závod Vltava Run a podruhé s týmem v pozici kapitána. Po dvou letech se totiž ukázalo, že pro tu spoustu lidí, kteří se motají kolem RUNGO.cz a pomáhají s jeho chodem (ať už jakýmkoliv způsobem), je dvanáctičlenný tým zkrátka malý, proto jsme založili tým druhý.

Loni všechno klapalo jako na drátkách, a přestože všichni makali naplno, prakticky celý závod se oba týmy potkávaly na trati i na předávkách. A už teď se nemohu dočkat, co přinese ročník letošní.

Skládání týmu

Snad nejnáročnější úlohou pro letošní rok byla samotná registrace. Zvýhodněné startovné bylo vyprodáno během pár minut a i startovné za standardní cenu bylo pryč velmi rychle. Nám se registrace naštěstí podařila a mohli jsme si začít dávat dohromady tým. Pokaždé se ukáže, že někdo z loňské sestavy tentokrát nemůže, a tak je potřeba tým doplnit čerstvou krví. Pokud nenajdete nikoho mezi svými přáteli, můžete navštívit facebookovou skupinu Vltava Run chat, kde spousta lidí hledá nový tým nebo naopak týmy hledají posily.

Už několikrát jsme do týmu přijali nové, do té doby neznámé tváře a světe div se, pokaždé to dopadlo skvěle. Doporučuji ale vybírat členy týmu tak, aby byli na stejné vlně s ostatními a bylo například všem jasné, zda běžíte na čas, nebo si závod jen užíváte.

Během dubna pořadatelé organizují setkání kapitánů, které sice není povinné, ale já tam chodím rád už jen proto, abych nasál trochu předzávodní atmosféry a dozvěděl se nejzajímavější novinky, informace o změnách na trati oproti předchozím ročníkům, doprovodné soutěže nebo úpravy v pravidlech. I letos to bylo zajímavé. Nejvíce mě překvapil počet nováčků pro letošní rok, který výrazně převyšoval zkušené veterány, kteří závod již běželi. Letos se pravidla mění jen minimálně a nejzajímavější je pro mě změna některých úseků a vynechání problematického Českého Krumlova.

Pro komunikaci uvnitř týmu používáme facebookovou skupinu. Udržovat kontakt je důležité, obzvlášť když ne všichni bydlíme kousek od sebe. Každý rok pořádáme i předstartovní setkání nad dobrým jídlem a pivem. Těšení na tento netradiční závod se pak zvyšuje každým dnem.

Rozdělení úseků

Asi nejnáročnějším úkolem je rozdělení úseků jednotlivým členům týmu. Pravidla naštěstí nejsou složitá a stačí dodržet základní požadavky, tedy aby žádný běžec neběžel dva úseky po sobě a aby se na 12 úsecích vystřídalo všech 12 členů (pakliže je vás plný počet). Vždy se snažím úseky rozdělovat především podle toho, co si sami členové týmu přejí (zatímco jeden chce pořádnou nakládačku, další nemá rád kopce a třetí třeba zase nemá rád rovné dlouhé úseky). Zbytek rozdělím podle toho, co si myslím, že by každému mohlo nejlépe sedět. Snažím se dodržovat, aby mezery mezi úseky byly pokud možno rovnoměrné (aby ve svém autě nestartoval jednou první a v příští rotaci až poslední). Pokud člen týmu už Vltava Run běžel, snažím se mu přidělit úsek, který třeba ještě nezná.

S rozdělením úseků souvisí i počet aut. Asi nejjednodušší je mít tři osobní auta po čtyřech lidech. Máte nejvíce času na odpočinek a osobní auta se shánějí o trochu jednodušeji než auta velká. My jsme ale přesto absolvovali všechny uplynulé ročníky ve velkých autech, kde jsme byli rozděleni po šesti, protože právě větší skupina lidí podtrhuje týmovost štafetového závodu, kterou je Vltava Run prostě jedinečný. Vzájemné povzbuzování, pomáhání a týmovost pak zůstává v koncentrované podobě a zábava je to náramná.

Poté co úseky i počet aut nastavíte v kapitánské sekci na webu vltavarun.cz, už nezbývá než čekat. Osvědčilo se nám si zařídit ubytování pro celý tým již na pátek, den před startem, abychom zvládli společnou večeři a naladili se na závod. Neváhejte ale moc dlouho, při neustále se zvyšující kapacitě závodu jsou ubytovací kapacity kolem startu velmi rychle obsazené.

Na závěr jsem si nechal pár tipů pro samotný závod. Rozhodně nepodceňujte komunikaci uvnitř týmu. Osvědčilo se nám používat skupinový WatsApp (případně Viber, naopak nedoporučuji Facebook Messenger, protože špatně funguje v místech s pomalým připojením). Jako kapitán či kapitánka také mějte na paměti, že je potřeba informovat pořadatele v případě změny v úsecích ve vašem týmu (pokud se například někdo zraní) a že naopak budete dostávat informace od pořadatelů o důležitých událostech během závodu, které bude potřeba předat týmu.

Poběžte a pomozte Leontýnce s EPP Možná budete mít to štěstí a na trati Vltava Runu uvidíte nevidomé běžce a uvědomíte si, jaké štěstí máte vy, že můžete trať „ohmatávat“ i očima a bez cizí pomoci. Vězte, že ti, kteří se osudem nenechali odradit, jsou z nadace Leontinka, prostřednictvím které můžete nevidomým pomoct i vy. Prostě si jen na svém úseku zapněte aplikaci EPP, pohybovou aktivitou nasbírejte body a ty pak věnujte projektu, který je vaší chuti pomáhat nejblíže. Jeden z projektů bude právě i nadace Leontinka, která finanční prostředky vybrané díky aplikaci EPP - Pomáhej pohybem věnuje středisku rané péče, které se stará o děti se zrakovým postižením.I díky tomu je třeba jednou potkáte na trati.

Především si však nezapomeňte závod pořádně užít! Těšíme se na viděnou na trati i na předávkách!

Týmy RUNGO srdcaři & RUNGO core